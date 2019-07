Lega e Forza Italia separati in casa

Vita da separati in casa dopo un matrimonio frettoloso: gli scricchiolii tra Lega e Forza Italia, che al Consiglio comunale di insediamento si erano manifestati, a San Bonifacio si palesano alla vigilia della seconda seconda riunione del Consiglio convocato per lunedì prossimo alle 20.30. Succede tra due delle tre liste che hanno sostenuto la corsa alla carica di sindaco di Emanuele Ferrarese (la terza era la civica Uniti-Per San Bonifacio che ha eletto Barbara Sommaggio), corsa conclusasi con la vittoria di Giampaolo Provoli in entrambi i turni. L’antefatto è stato il «non partecipo» di Vanessa Crestani, il consigliere eletto da Forza Italia, alla votazione per l’elezione del vice presidente del Consiglio comunale: a farle saltare la mosca al naso il mancato confronto pre Consiglio con la Lega che aveva presentato una candidatura non concordata. Quattro settimane dopo le cose stanno ancora così, tolto un contatto di Ferrarese verso Crestani: «Arrivati a questo punto», dice però Federico Pasetto (delegato di Forza Italia a San Bonifacio), «si parlino le segreterie. Inaccettabile il trattamento che abbiamo ricevuto da parte degli alleati: davanti alle nostre richieste di concordare la linea politica di minoranza la Lega ha risposto a chi fino al giorno prima ha corso per il suo candidato che ognuno fa per sé». Decisione «incomprensibile» per Pasetto che sottolinea come, nella corsa elettorale, «Forza Italia abbia fatto la sua parte e non sia certo uscita sconfitta. È una situazione grave, soprattutto in vista della composizione delle commissioni, Dov’è il rapporto politico? Siamo al paradosso con la minoranza composta completamente da una coalizione che di fatto sembra essere formata da tre gruppi autonomi. Urge un chiarimento tra segreterie», tuona Pasetto, «Forza Italia dal canto suo porterà avanti i temi sostenuti in campagna elettorale per il bene di San Bonifacio e non per inseguire rivalse o posizioni personali». La stoccata non sfugge a Ferrarese: «Tutto nasce dall’analisi del dopo voto, dalla presa di coscienza che quello con Forza Italia è stato un matrimonio frettoloso. Ero disponibile a un incontro, ho solo chiesto si attendesse quello con la sezione che, all’unanimità, ha deciso di proseguire per conto suo per il primo Consiglio. Ho condiviso pienamente questo orientamento, l’ho comunicato al referente di Forza Italia Paolo Crestani dopo aver girato la comunicazione alla segreteria provinciale della Lega e ho poi proposto un incontro collegiale tra consiglieri mezz’ora prima della seduta». A quell’incontro s’è presentata solo Sommaggio, il resto è ciò che è accaduto in Consiglio, «dove mi sarei atteso», dice Ferrarese, «un atteggiamento diverso anche da parte della maggioranza che si era pronunciata per riservare alla minoranza la vice presidenza. Scegliere di non partecipare al voto, partendo dal nostro disaccordo, mi ha dato l’idea di qualcosa di preparato». «Quanto a Forza Italia», prosegue Ferrarese, «la Lega si è risentita per l’accaduto. La segreteria si è mossa verso Forza Italia, io ho riagganciato Vanessa Crestani in vista del secondo Consiglio ma ho portato a casa un forfait e il rinvio al confronto tra segreterie». Fin qui gli umori della vigilia: sotto traccia l’ipotesi che a spiegare i mal di pancia possa essere il teorema sui voti disgiunti che ha agitato l’ultimo chilometro della corsa elettorale. •

