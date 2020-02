L’ufficio condiviso, la carta vincente

Da sette anni, a San Bonifacio, i giovani imprenditori stanno «in condominio»: è così, infatti, che ai 15 giovani professionisti che condividono lo spazio «CoOffice» piace pensarsi e definirsi. «Perchè in condominio non solo si condividono spazi comuni ma anche relazioni e, spesso, collaborazioni». Il «regno delle partite Iva», composto da giovani professionisti tra i 25 ed i 48 anni, abita i 200 metri quadrati messi a disposizione dal Comune di San Bonifacio e dalla Consulta del lavoro, in quelo che era l’ex Consorzio agrario. Qui i professionisti ogni giorno lavorano in maniera cosiddetta «smart». Nato nel 2013 su iniziativa di Alberto Ferrarese, Cristina Montini e Matteo Dani, dal 2017 «CoOffice» San Bonifacio è oggi un’associazione, presieduta da Ferrarese che, tra l’altro, è tra i fondatori di una start-up che fonde biotecnologie ed ingegneria naturalistica. «Grazie ad una convenzione con il Comune, attraverso la Consulta del lavoro, nacque uno dei primi CoOffice pubblico del Veneto: da allora siamo diventati un punto di riferimento fondamentale per i cosiddetti «nomad workers», quelli col computer sempre appresso e che spesso non hanno una sede fissa di lavoro», spiega Ferrarese. In forza di una convenzione triennale, l’associazione versa al Comune un canone annuale e si fa carico di tutte le spese, utenze, arredi e servizi, attraverso la quota associativa annuale e le quote richieste a seconda dell’utilizzo. Se rimane qualcosa, viene reinvestito nel CoOffice stesso «anche se per interventi imponenti, come quello che a breve ci impegnerà per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento, confidando nel sostegno di qualche sponsor», dice Ferrarese. Tornando alle quote di utilizzo, «la formula è semplice, un caffè al giorno», dice Ferrarese, «e nel giro di pochi anni il numero degli utenti medi mensili è passato da 3-4 a 12-15. Un quarto sono donne e questo spazio sembra l’ideale soprattutto quando una gravidanza costringe ad uno stop&go». Gli utilizzatori dello spazio condiviso arrivano dall’Est veronese, ma anche dalla Bassa, dall’Ovest vicentino, dal villafranchese e dal bresciano, e basta questo ad attestare quanto questa esperienza sia apprezzata. «San Bonifacio è stato uno dei primi in Veneto ad accettare questa sfida che incoraggia l’imprenditoria giovane. Gli utenti lavorano nell’informatica e nel design, nel marketing e nella comunicazione, ma ci sono pure l’agronomo e l’agente immobiliare, la guida turistica e la personal travel agency», spiega Ferrarese. Sono professioni, cioé che hanno in comune una parte di «immaterialità» e flessibilità. Al CoOffice, che è aperto dalle 7 alle 19, c’è spazio per lavorare e per consumare un pranzo take away, la sala conferenze utilizzabile anche extra orario e spazi per il networking. Il CoOffice, che ha scelto di essere tra i partner del Distretto del commercio, nel logo punta decisamente sulle «C»: caffè, condividere, comunicazione, cooperazione e coworking. •

Paola Dalli Cani