L’estate d’oro degli Under 12 del baseball

I giovanissimi atleti Under 12 del Crazy Baseball Sanbonifacese saranno premiati dal sindaco in una prossima manifestazione organizzata dal Comune per evidenziare la serie di grandi successi che due atleti, con il loro allenatore, stanno riscuotendo. Lo ha annunciato Gianpaolo Provoli, avendo appreso che Nicolò Baltieri e Federico De Cristan sono in questi giorni a Tainan (Taiwan) con la nazionale azzurra ai mondiali. Grande soddisfazione in casa Crazy Sanbonifacese innanzitutto per la conferma del titolo di campioni regionali Veneto categoria under12, conquistato per il secondo anno consecutivo. Al Torneo delle Regioni otto atleti del Crazy sono stati chiamati a rappresentare il Veneto, divisi in fascie d’età. Oltre a Baltieri e De Cristan, c’erano Giorgia Zenari, Enrico Buin, Simone Bricolo, Michele Dal Pozzo, Pietro Verzin e Leonardo Viviani oltre al coach Dal Pozzo Elio. Grazie a questa vittoria San Bonifacio ne ospiterà, il 31 agosto, il primo concentramento della fase nazionale. Particolarmente orgogliosi sono i tre atleti veronesi( Baltieri, De Cristan del Crazy e Matteo Raimondi del San Martino), con il tecnico Stefano Burato per la recente vittoria del campionato europeo con la nazionale, straordinario successo degli azzurrini Under 12 che a Trebic(Repubblica Ceca), battendo la nazionale olandese, sono saliti sul tetto d’Europa. E ora, da mercoledì sarannoin gara a Tainan (Taiwan) per i mondiali. «Per la nostra associazione», dice il presidente Simone Lonardi, «questa è un’estate ricca di soddisfazioni . Per la prima volta due nostri atleti hanno fatto parte della nazionale Under 12. Poi, grazie alla collaborazione con la società T-Rex Pastrengo, otto atleti del vivaio Crazy stanno partecipando al campionato nazionale di serie B con la disputa di tutte le partite casalinghe». •

G.B.