Parte l'Antica fiera di San Marco, la numero 145, e si riaccende la speranza: una chiacchierata in piazza Costituzione, un po' come sarebbe stato sul divano di casa, per guardare un istante ai difficili mesi passati (quelli che spiegano lo slittamento della tre giorni da aprile a settembre) ma, soprattutto, per guardare avanti. È il messaggio forte che a San Bonifacio tutti, amministratori del territorio, associazioni di categoria, mondo delle istituzioni, hanno voluto esprimere, ad una sola voce, nel momento in cui si è alzato il sipario sull'appuntamento che trasforma economia e promozione in una festa che dura tre giorni.

Una fiera tutta all'aperto per far conoscere un centinaio di aziende della zona, le loro produzioni appartenenti alle più varie categorie merceologiche, un cartellone di eventi pensati per far vivere San Bonifacio a chi ci abita e a chi ci arriva: eventi culturali, appuntamenti per i più piccoli, momenti di confronto e riflessione sui temi dell'impresa, dell'artigianato, del commercio accompagneranno i visitatori fino a domenica notte. Un ventaglio di proposte estremamente ricco, compreso ciò che un centinaio di ambulanti porteranno domani va nelle vie del centro per il mercato straordinario, da scoprire (perché no?) attraversando il grande villaggio della Fiera gratuitamente in trenino oppure, con noleggio gratuito per le prime tre ore, in sella ad una city bike o saltando su una e-bike: capolinea e area noleggio sono al Palaferroli.

Un evento corale che il Comune, nel momento dell'inaugurazione, ha voluto far firmare a tre delle associazioni che sono eccellenze della città: dal gruppo Sbandieratori e musici di San Bonifacio alla New Sambo orchestra fino alla coloratissima rappresentanza delle dieci contrade che abbracciano San Bonifacio tutta col palio delle contrade. Quest'anno il palio è costretto allo stop: poco male, il conto alla rovescia per quella che sarà un'edizione irripetibile, quella del 2021, è già iniziato.

Paola Dalli Cani