El Sindaco de la Gramegna apre le danze del carnevale

Quando si dice farsi in quattro: a San Bonifacio il carnevale cala il poker e moltiplica le occasioni per divertirsi in maschera. Ad aprire il calendario sambonifacese saranno oggi alle 14.30 le maschere che risponderanno all’invito del Sindaco della Gramegna, la maschera storica del carnevale di Prova. L’appuntamento è a Corte Lora con la sfilata accompagnata dalla New Sambo big band e dal Sindaco della Gramegna al quale toccherà anche il tradizionale discorso. Se piovesse si trasloca al teatro tenda approntato per la 153ª Sagra di San Biagio che stasera propone il ballo liscio e chiude alle 22 con l’estrazione dei premi della sottoscrizione. Il calendario conta altri tre appuntamenti, quelli presentati l’altra sera in municipio alla presenza degli assessori Simona De Luca e Cristina Zorzanello e di Loretta Zaninelli ed Antonio Soffiati, rispettivamente presidente e vice del Coordinamento dei carnevali della provincia. Comune, gruppo I butei de Locara e Associazione Gruppo Lobia, con la collabotazione di molte associazioni ed in primis i gruppi scout San Bonifacio II, Valdalpone e clan Querce d’angolo, ma pure la New Sambo big band ed il gruppo Sbandieratori e musici di San Bonifacio, è stato approntato un calendario che eleva al cubo il carnevale: domenica 16 si sfila a Locara al cospetto di Re oco e Oca regina che attendono una decina di carri e tanti gruppi per la doppia festa abbinata alla Sagra di San Valentino, il primo marzo Cencio Baraglia attende tutti al Carnevalon di Lobia che si conclude col «processo» della maschera mentre l’8 marzo si riaccende la coloratissima festa di carri e maschere nel centro di San Bonifacio. Un carnevale, quello sambonifacese, «che, rinato sei anni fa, è stato patrocinato dalla Regione Veneto che lo considera una vera opportunità nella logica del Distretto del commercio», ha detto De Luca. A tenere tutto in ordine ci penseranno i volontari del gruppo di protezione civile e dell’Associazione nazionale carabinieri che collaboreranno con la Polizia locale. •

P.D.C.