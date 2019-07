Anestesisti «in affitto» nei weekend

Anestesisti «in affitto» d’estate per far fronte alla carenza di medici: a giugno è partito l’ospedale Mater Salutis di Legnago, il Fracastoro di San Bonifacio inizierà col weekend del 13 e 14 luglio e c’è l’esternalizzazione pronta anche per il Magalini di Villafranca dove, al momento, non si è manifestato il bisogno di un rinforzo. Così l’Ulss 9 Scaligera ha deciso di far fronte al problema della carenza di medici anestesisti, una misura che sarà protratta per i prossimi quattro mesi, rinnovabili, per tamponare lo stallo legato allo svolgimento delle procedure concorsuali bandite da Azienda zero per assumere centinaia di medici, tecnici, infermieri, veterinari. In Veneto, stando ai dati della segreteria funzione pubblica Cgil, guidata dalla veronese Sonia Todesco, mancano all’appello 1.300 camici bianchi e mille infermieri. C’è il concorso di mezzo, ma pure le ferie estive alle quali in passato più di qualche medico è stato costretto a rinunciare, come del resto ai riposi settimanali: da qui, «dopo un’attenta ricognizione delle misure adottate anche da altre realtà sanitarie, con il contributo dei direttori delle unità operative di anestesia e rianimazione dei tre ospedali», si legge in una nota dell’Ulss 9, «si è decisa l’ esternalizzazione del servizio di supporto anestesiologico H24 per urgenze ed emergenze intraospedaliere nelle aree chirurgiche, traumatologiche, materno-infantili e mediche nei fine settimana ed eventuali festività infrasettimanali». I medici messi a disposizione dalla cooperativa che si è aggiudicata il servizio «hanno conseguito la specializzazione in anestesia e rianimazione nelle scuole di specialità delle università italiane» e attraverso la ditta riceveranno le informazioni dettagliate relative alle «attività da compiere, comprese la gestione delle urgenze pediatriche e ostetrico-ginecologiche». Le due giornate coperte dai medici «a tempo» metteranno a disposizione dei medici strutturati 48 ore di sala operatoria programmata in più, «con conseguente riduzione dei tempi e delle liste d’attesa». Nei tre ospedali, i reparti di anestesia e rianimazione provvederanno, come spiegano dall’Ulss 9, «ad assicurare la presenza contemporanea in guardia attiva di due medici più un terzo attivabile in regime di pronta disponibilità per tutto il fine settimana. Oltre a quello fornito dalla ditta esterna, è dunque sempre presente un altro anestesista di guardia in terapia intensiva», a cui aggiungere il reperibile in caso di necessità. Per la dirigenza dell’ Ulss Scaligera questa è l’opzione preferibile rispetto ad alternative come «acquisto di prestazioni aggiuntive a pagamento per i medici in servizio, attivazione di sedute operatorie a gettone, scambio di medici anestesisti fra gli ospedali». A frenare gli entusiasmi è però Ivano Dal Dosso, responsabile per l’Ulss 9 dell’Anaao (sindacato dei medici e dei dirigenti sanitari): «Non c’è stato alcun confronto sindacale sul punto né alcuna informativa: l’Anaao, a tutti i livelli, è fortemente contraria all’esternalizzazione di servizi così importanti e il fatto che l’Ulss l’abbia adottata non significa che questa decisione sia legittima. Il problema è datato e queste sarebbero le soluzioni? Si cerca così di correre ai ripari?», dice. La bocciatura la articola su una serie di punti: «L’anestesista fa urgenza, è sempre in prima linea e l’Ulss mette in campo il servizio di supporto proprio nei fine settimana le emergenze subiscono impennate. Non voglio far la guerra a colleghi e nemmeno al servizio di cui non so nulla», precisa Dal Dosso, «ma di sicuro intravvedo molte criticità. Penso alla situazione lavorativa di medici non inseriti in un team, a chi è strutturato e si sente gravato di ulteriori responsabilità, alle difficoltà organizzative per il fatto di lavorare in ambiti così delicati con colleghi dei quali nessuno discute le competenze ma che restano sconosciuti. Sono situazioni che possono andare a scapito della serenità e della qualità del lavoro». Come se ne esce? «Come sindacato siamo disponibili a valutare, insieme, le soluzioni ma ho l’impressione che qualcuno sia convinto che diciamo sempre no e nutra timore nei nostri confronti». •

Paola Dalli Cani