Addio a Tessarini, nato per insegnare

Un lavoro sicuro e molto bel retribuito, lasciato nel pieno della carriera per guadagnare meno ma inseguire un sogno: nel caso di Francesco Tessarini quel sogno era già un testamento, perché insegnare è stato il modo per tradurre con la maggiore concretezza possibile il senso vero del verbo insegnare, cioè lasciare un segno. A poche ore dalla prematura scomparsa, a soli 46 anni, di Francesco Tessarini, sambonifacese docente di storia e lettere all’Isiss Dal Cero di San Bonifacio, le tante voci di cordoglio e di affettuoso ricordo del mondo della scuola, e non solo, si uniscono in un coro scandito da due parole: fede e passione inarrestabile e incarnate «da una persona dal cui incontro non si poteva non uscire cambiati». Lo ricorda così Daniela, una delle docenti del «Dal Cero» che gli sono state più vicino e che si fa interprete del sentire dei tanti che oggi, alle 16, affolleranno il Duomo per stringersi alla moglie Elisabetta e ai figli Giuseppe, Benedetto, Letizia e Costanza. Tessarini ha voluto guardare in faccia la malattia di cui soffriva da un anno e che alla fine l’ha portato via. Non lo ha fatto per sfida ma per affidarsi a qualcosa di più grande. Della sua «viva testimonianza di fede nella malattia» e della sua capacità di trasformare «ogni istante in un inno alla vita, donando speranza», parlano i vertici della Pedrollo Spa, azienda di cui Tessarini era stato dipendente per tre anni. I colleghi lo hanno ricordato in un commosso post su Facebook. Quando Tessarini disse loro che si sarebbe licenziato, lo avevano guardato male: «A tanti risultò incomprensibile la decisione di scegliere di guadagnare meno. Lui invece», ricordano in azienda, «spiegò di aver vinto il concorso da insegnante che gli avrebbe permesso di realizzare il suo sogno». «Francesco era fatto così, era autentico. Abbiamo lavorato un anno e mezzo spalla a spalla per realizzare quel libro La Grande Guerra vissuta dalla nostra gente che a febbraio dell’anno scorso ci ha fatto incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella», ricorda il collega Giovanni, «ci ha lavorato giorno e notte con quella dedizione, precisione e passione che lo avevano spinto a chiedere di potersi occupare dei percorsi di alfabetizzazione degli allievi in difficoltà». Sono stati 11 anni scolastici intensi, quelli passati al «Dal Cero»: «Gli dobbiamo molto, come istituto, per la lezione di serenità e di amore che ha testimoniato durante il difficile percorso della malattia e per le idee, le innovazioni e le metodologie di cui è stato pioniere, l’obiettivo di valorizzare peculiarità ed unicità della persona nel percorso formativo», aggiunge commossa la dirigente Silvana Sartori. Impossibile essere solo colleghi del professor Tessarini: «Tra i banchi è nato un rapporto di fratellanza che ci ha stretti a lui e ci ha fatto condividere un cammino difficile, profondo ma anche ricco di storie belle scritte su righe storte», conclude Giovanni. «Francesco è stato uno capace di dirsi fortunato durante la malattia, una persona capace di insegnare a chiunque lo ha incontrato, colleghi e studenti, ciò che lui è stato e cioè un uomo di successo perché fedele ai valori più grandi dell’essere umano e animato da infinito amore per la sua famiglia. Un uomo di raro candore», ricorda Daniela, «capace di lasciare il segno». La moglie Elisabetta, che proprio da lui aveva trovato l’ispirazione a realizzare il suo sogno di scrivere con lo pseudonimo dell’autrice Judith Sparkle, lo sa meglio di chiunque altro: «È l’amore a cambiarci. Solo amandoci possiamo tirar fuori tutta la luce da dentro». •

Paola Dalli Cani