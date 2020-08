Ritornano le bici d’epoca Attesi 200 partecipanti

Torna domani la gara per bici d'epoca «La Scaligera» con annessa festa vintage organizzata dal gruppo ciclisti Soave Dal Bosco, con i patrocini di Comune di Soave, Provincia e Regione. La prova su strada è valida anche come 27° Trofeo scaligero Tre valli del vino e come 24° Trofeo gruppo Alpini. «Sono attesi a Soave circa 200 partecipanti in sella alle loro bici d'antàn», racconta il promotore della corsa e presidente del gruppo ciclisti Romeo Dal Bosco. «Oltre che dal Veneto, giungeranno da città della Toscana, dell'Emilia Romagna, del Piemonte e della Liguria». La manifestazione ha preso il via nell'agosto del 2017 con 80 partecipanti, per lo più veneti. Nel giro di tre anni, l'iniziativa ha avuto una sempre maggiore eco, richiamando appassionati con le loro bici di ieri tanto che lo scorso anno sono stati circa 180 a prendere il via. Madrina della manifestazione, come lo scorso anno, sarà la campionessa olimpionica di mountain bike Paola Pezzo. Domani dalle 7,30 a Porta Verona, piazza Cavalli, piazza Foro Boario e in piazza Castagnedi inizierà il raduno di biciclette, auto e moto d'epoca. Quattro i percorsi, a scelta, per le bici. Alle 8.30 verrà dato il via da Porta Verona, alla presenza del corpo bandistico soavese Lodovico Aldrighetti, ai tre percorsi di 30 e 65 chilometri, rispettivamente chiamati «Percorso pianeggiante» (30), Giro classico completo (65) e gran premio della montagna (30). Il gran premio della montagna è fissato a Castelcerino. Questi primi tre percorsi si snoderanno tra il centro di Soave, Monteforte d'Alpone, Costalunga, Fittà, Castelcerino, Costeggiola, Illasi, Colognola ai Colli e Castelletto. Alle 9 sarà dato lo start per i ciclisti che prenderanno parte al quarto giro, il percorso chiamato «La romantica» di 24 chilometri. Da mezzogiorno aperitivo e ristoro a parco Zanella e pranzo per chi vorrà fermarsi. Verranno premiati i cinque gruppi ciclistici più numerosi, i cinque singoli che giungeranno per primi al gran premio della montagna, le cinque più belle bici, auto e moto d'epoca e i cinque abbigliamenti vintage più originali. Dalle 14.30, la manifestazione proseguirà al parco urbano con musica da ballare anni '50 e '60 (rock e boogie) con dj set e karaoke: gestisce gli spettacoli Paolo Somaggio. Prevista pure una sfilata di moda a tema. In caso di pioggia, la corsa vintage si terrà ugualmente: vengono garantiti posti a sedere al coperto per il pranzo. •

Z.M.