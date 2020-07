Rischio di piogge intense, dalla tarda serata di domani, anche nell'est veronese. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, in considerazione delle previsioni meteo, ha emesso infatti un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica che nel pomeriggio di domani interesserà prima la zona delle Dolomiti e a seguire le zone prealpine e pedemontane e parte della pianura.

"Sono previsti rovesci e temporali sulle Dolomiti", si legge nella nota, "poi in estensione alle zone prealpine e pedemontane (specie centro orientali) e su parte della pianura (specie nord orientale): saranno possibili fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche, grandinate) specie sulle zone montane e pedemontane centro orientali". Domani sera, in particolare, è previsto un rinforzo dei venti da nord/nordest, specie in quota e su costa e pianura limitrofa.

Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa riguarda il rischio di temporali forti e il centro funzionale della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione, fino alle ore 9 di martedì 7 luglio, per criticità idrogeologica, nel caso di forti temporali, per i bacini dell’Alto Piave e del Piave Pedemontano, del Brenta, del Bacchiglione e dell’Alpone.