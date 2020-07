Rinforzi contro il pericolo di piene

Decine e decine di lastre di pietra naturale per rinforzare le sponde del Rio delle Carbonare: finito il lockdown ha riaperto, e pigiato sull'acceleratore, il cantiere dei lavori con cui il Consorzio di bonifica Alta pianura veneta è impegnato nel recupero della funzionalità idraulica del corso d'acqua distrutto dalla tempesta del 1° settembre 2018. Si tratta di un intervento da quasi 1 milione di euro che vede il Consorzio guidato da Silvio Parise nel ruolo di soggetto attuatore: le risorse sono quelle che il Dipartimento della Protezione civile ha messo a disposione del Veneto per fronteggiare i diversi eccezionali eventi meteo accaduti sul territorio regionale nell'autunno del 2018. A BROGNOLIGO il violentissimo nubifragio aveva scaricato nel corso d'acqua pietre e centinaia di metri cubi di materiale staccatosi dal versante montefortiano del Monte Foscarino ostruendo per tutta la sua profondità il tratto di monte del Rio delle Carbonare e spingendo verso valle un quantitativo impressionante d'acqua non più incanalata tra le sponde: ne aveva fatto le spese, in primis, l'abitato del quartiere Fra' Granzotto e quello lungo via Fontana Nuova. I danni all'epoca stimati per il solo corso d'acqua, che venne messo in sicurezza con un importante intervento di somma urgenza dal Consorzio, ammontavano a 3,5 milioni di euro. Ad inserire il ripristino idraulico del Rio delle Carbonare tra le priorità era stato, su segnalazione del Consorzio, il commissario delegato dell'emergenza Nicola Dell' Acqua. Il cantiere era stato aperto a febbraio con un po' di ritardo a causa del maltempo che aveva ostacolato le operazioni di ripristino della fascia di rispetto fluviale attraverso l'arretramento di alcuni vigneti lungo gli argini interessati dai lavori: entrato in operatività all'inizio di febbraio e a pandemia scoppiata aveva proseguito i lavori fino a quando all'impresa Dossi, aggiudicatrice degli stessi, era stato possibile reperire dai fornitori ciò di cui aveva necessità. POI IL LUNGO STOP interrottosi praticamente il giorno stesso di uscita dal lockdown, la ripresa degli argini in quel momento diventati nuovamente boscaglia ed il nuovo via ai lavori. Intervento complesso quello progettato dall'ingegner Luca Pernigotto (tecnico dell'Apv) perchè va aumentata la platea in massi e rinforzate le sponde anche attraverso l'inserimento delle grandi plotte in pietra naturale che ogni giorno vengono scaricate in via della Conciliazione e posizionate lungo il tratto del corso d'acqua compreso tra il ponticello di via Fontana Nuova e quello su via della Conciliazione. Così si conta di rendere costante la sezione del corso d'acqua, nel cui tratto finale è già stato effettuato un primo intervento di rinforzo, e scongiurare smottamenti: piastre devono essere posizionate anche in alveo per rendere più agevoli gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria e contenere il problema rappresentato dal deposito di materiale solido. Grazie ad un forte ribasso d'asta il portafoglio del Consorzio si è impinguato di 250 mila euro che consentiranno di prolungare l'intervento anche per un ulteriore tratto a monte. •

Paola Dalli Cani