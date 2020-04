Riaperto il mercato, è il primo per l’Est

Zeno Martini Ha riaperto dopo cinque settimane il mercato settimanale di Caldiero in piazza Marcolungo, attività commerciale all'aperto sospesa sabato 14 marzo, nel culmine della fase espansiva della diffusione del contagio da Covid 19. È il secondo che riapre nel Veronese, dopo quello di Lazise. Come previsto dalle ordinanze del prenier Giuseppe Conte e del governatore del Veneto Luca Zaia, il mercato all'aperto è consentito solo per i banchi di generi alimentari. Così ieri sono giunti in piazza gli otto ambulanti che tradizionalmente vendono ortofrutta, formaggi e salumi, la rosticceria e la pescheria con prodotti ittici. Tornernno anche nei prossimi sabati. Un commerciante aveva attivato già nelle scorse settimane la consegna a domicilio di rosticceria per poter servire i propri clienti, su chiamata. In base alle nuove disposizioni, il sabato mattina è possibile accedere alle otto bancarelle, ma solo con una persona alla volta, nell’area mercantile che è stata recintata. Inoltre ai clienti viene misurata la temperatura: chi viene trovato febbricitante viene respinto dall'area mercantile. Resta ovviamente l’obbligo di uscire di casa ed accedere alla piazza con mascherina e indossando i guanti. «Già martedì scorso hanno riaperto in piazza le due attività di cartolibreria e di abbigliamento per bambini, che hanno dato una risposta ad alcuni bisogni dei nostri concittadini», spiega il sindaco Marcello Lovato. «La riapertura del mercato settimanale offrirà ora la possibilità ai caldieresi di fare la spesa dai loro fornitori di fiducia e di tornare piano piano alla normalità». Ieri mattina inoltre è stata aperta, sempre con accesso controllato di una persona alla volta e solo con ingresso in auto, l’isola ecologica comunale di via Giare, per permettere di smaltire verde e ramaglie, ma eccezionalmente anche altri rifiuti. «Anche l'apertura dell'ecocentro», sottolinea il vicesindaco Francesco Fasoli delegato all'ecologia, «permette ai caldieresi che hanno sfruttato questi giorni di quarantena per sistemare giardini ed abitazioni di rivivere un po’ di normalità e permette di evitare abbandoni incontrollati in giro di rifiuti». L’ordinanza di Zaia vieta in tutto il Veneto l’uscita da casa a chi ha la febbre. «Per questo abbiamo attivato in questi giorni un sistema di controllo della temperatura che utilizzeremo al nostro mercato del sabato», aggiunge Lovato, «e pure all’ingresso dell'isola ecologica e in altre attività pubbliche, per evitare che inavvertitamente qualche persona inconsapevolmente ammalata, senza sintomi da contagio, cioè asintomatica, possa diffondere il Coronavirus inavvertitamente». Da ieri e nei successivi sabati di apertura dell'isola ecologica e di funzionamento del mercato, gli agenti della Polizia locale dell'Unione Comuni Verona Est saranno dotati di termometro e, coadiuvati dal personale del Comune, effettueranno controlli sulla temperatura dei cittadini. I caldieresi trovati con la febbre non potranno passare. •