Recluso, ma il tampone si sbagliava

Covid-19, un incubo durato 18 giorni «per colpa di un tampone errato»: è quel che è successo a Giuliano Dal Cortivo, commerciante di 47 anni di Montecchia di Crosara, finito in isolamento con la sua famiglia in seguito agli accertamenti pre-ricovero per una questione ortopedica. Una storia incredibile, «perchè alla fine di tutto ho voluto sottopormi ad un test sierologico e il mio medico di base ha replicato con un test rapido: in entrambi i casi», racconta l'uomo, «le analisi hanno escluso che io abbia sviluppato anticorpi al Covid-19 e abbia, dunque, contratto la malattia. Questo è il dato certo, come il fatto che io abbia dovuto fermare gli altri tre componenti della mia famiglia, abbia dovuto pagare due persone per far andare avanti comunque il mio negozio, abbia dovuto vivere da recluso, in camper, per diciotto giorni». Tutto inizia il 31 agosto quando Dal Cortivo viene sottoposto a tutte le analisi per ricovero a un ospedale di Milano e dunque pure al tampone: «Il pomeriggio del primo settembre mi chiamano per avvisare che sono positivo a bassa carica e mi dicono di avvisare l'Ulss e il mio medico di base. Non ci credevo, era una cosa con un impatto notevolissimo per me, l'attività, la famiglia: ho due figli che lavorano, dovevo bloccare anche loro», racconta, «e poi la paura per la mia salute». Difficile muoversi anche per il medico di famiglia, «perché il mio tampone positivo risultava in Regione Lombardia e lui non è mai riuscito a vederlo. Assurdo», considera, «se io non fossi stato onesto, nessuno avrebbe saputo nulla». CON UN GIRO DI TELEFONATE riesce a organizzare l'assunzione temporanea di due persone che garantiranno alla gastronomia che si affaccia su via Roma di restare aperta, chiude in casa la famiglia e si reclude in camper. «Io stavo benissimo, passavo il tempo a cercare in rete l'elenco dei sintomi: niente di niente e tanto tempo per pensare. I primi sono stati giorni terribili. Mi chiedevo dove potevo essermelo preso, ho cominciato a passare in rassegna clienti e amici: niente, mascherine e distanze sempre mantenute, non me lo spiegavo», racconta Dal Cortivo. I PASTI glieli preparava la moglie e glieli faceva trovare fuori dal camper: ci si vedeva, si parlava a distanza, niente di più. «Dopo dieci giorni i miei familiari hanno fatto il primo tampone, dopo 14 il secondo: entrambi negativi, tutti liberi. Io, invece», dice, «il primo l'ho fatto il 14 settembre, il secondo il 16: entrambi negativi, dal 18 settembre ero finalmente libero». Libero, incredulo e arrabbiato: «Col passar dei giorni mi ero convinto ci fosse stato un errore e così ho voluto verificare pagandomi un sierologico: negativo. Storia assurda anche per il mio medico che a quel punto mi fa il test rapido: negativo, tu non hai mai avuto il Covid-19, mi dice». A quel punto solo un pensiero gli si affaccia nella testa: «Io denuncio: danni economici, materiali, morali perché non è ammissibile sia necessaria una prova per condannare (il tampone positivo, ndr) e la doppia prova per assolvere (il doppio tampone negativo, ndr), tanto più che in ospedale avevano un campione del mio sangue e mi sarei aspettato qualche accertamento in più. Quando avevo ricevuto la notizia della mia presunta positività, avevo detto che avrei fatto un secondo tampone a pagamento, per verifica: mi è stato detto che non sarebbe stato ritenuto valido». Quando ha passato il testimone dietro al banco del negozio ha chiesto a chi lo sostituiva di dire la verità, cioè che era positivo: «Ho fatto la stessa scelta fino in fondo, anche tornando, ma ero preoccupato perché non sapevo quale sarebbe stata la reazione della gente. Mi sono detto che la via era il buon giorno e il sorriso in faccia a dispetto di tutte le chiacchiere che in paese, come è normale che sia, ci sono state». «C'è chi ci crede», conclude, «e chi no. Poco importa. Ora recupererò altrove l'intervento alla caviglia sospeso e poi porterò avanti le mie ragioni in sede giudiziaria: ho cinque anni di tempo». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Paola Dalli Cani