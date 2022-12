Tra statuine, lucette e mondi in miniatura, a casa del creatore di presepi: «Così, per me, è Natale tutti i giorni»

Siamo nel Basso Vicentino, ma entrando in una taverna ci si sente come nella grotta di Betlemme. Non una, ma tante grotte diverse, tutte create dalla fantasia dell'ottantatreenne di Orgiano (ma originario di Cologna Veneta) Guido Zecchinato. Una ventina di presepi che occupano l'intera cucina di casa, tanto che la moglie Rita, con cui è sposato da 57 anni, gli ripete spesso: «Dopo la cucina, li porteremo anche in camera?».

Le tante passioni di Zecchinato: bicicletta, podismo e bricolage

Di passioni Guido ne ha parecchie: bicicletta, podismo e bricolage. Quella dei presepi però è una passione della tarda età, che rientra tra le sue attività invernali, quando freddo e luce lo costringono a starsene in casa: «Mai però con le mani in mano!» è il suo imperativo. Ecco perché a casa Zecchinato, è Natale per quattro mesi l'anno: «Ho iniziato tardi a costruire presepi a 75 anni - spiega Giulio -, anche se ho iniziato a costruire presepi fin da ragazzo, in casa prima nel mio paese di Cologna Veneta, poi in parrocchia. Più tardi ho lavorato per una casa di riposo. Poi mi sono fermato per molti anni, finché un bel giorno, ammirato dal panorama del borgo di Alassio in Liguria, dove mi trovavo per una vacanza con mia moglie, mi dissi che una volta rientrato a Orgiano, avrei riprodotto quel paesaggio dentro casa mia. E così è stato, diventando il primo dei presepi che avrebbe spianato la strada a tanti altri», fino ai trenta creati fino a oggi.

Tanti presepi tutti diversi nei componenti e nei materiali

Tutti diversi, tanto nei materiali quanto nella meccanica dei movimento, con statue semoventi, rivoli d'acqua e lucine poste nei lampioni di strada. Tutto curato, anzi curatissimo, perché Giulio non tralascia niente: «Di tempo ne ho tanto - afferma - e fare presepi è per me un orgoglio!», anche perché non li fa per guadagnare, ma semmai da regalare. «È una passione che mi rilassa. Così per me è Natale molto prima e molto dopo del resto del mondo. Tutti lavori che sono il frutto di ciò che ho imparato nella vita». Lui è stato responsabile di una officina di stampi, dove ha imparato tutto quello che gli serve per fabbricare presepi.

Ogni presepio è un microcosmo, dove l'unica cosa che non esce dalle mani di Guido sono le statuine che compra, ma che lui anima grazie a congegni elettrici e meccanici elaborati dal vulcanico anziano che poi nasconde sotto montagne, case, torrenti e castelli. Fa impressione sentirlo parlare con quella semplicità da anziano di campagna, ma attento a non essere definito "maestro presepista": «Sembra facile - aggiunge - eppure per ognuno di questi presepi servono ore, giorni, a volte settimane di lavoro. Ma è meraviglioso perdermi dentro questo mondo di pace e dettagli. Scendo nel mio piccolo laboratorio e comincio col creare colonne, tetti con migliaia di coppi fatti in Das, uno a uno».

Il resto sono materiali sintetici come il polistirolo con il gesso per creare l'effetto roccia, con buone prospettive e ricostruzioni storiche dei paesaggi: «Vedo, fotografo e a casa ricostruisco!» è la sua regola aurea. Si passa così dai presepi con i borghi più belli d'Italia a quelli di montagna: dal paese di S. Rosa al più nostrano Campolongo e inevitabilmente alla sua Orgiano, ricostruita sullo sfondo di una grotta tra le valli beriche.

Opere amatoriali, ma dall'alto gusto artistico: «Non sono poi così religioso da costruire presepi per vocazione: li penso, li creo e li regalo!». Semmai li espone: «Stanno per partire per Cologna Veneta, Albettone e poi Villaga per il Presepio vivente nelle grotte del 6-7 gennaio prossimo. Non mancano poi i presepi su commissione: «Come questo maso di montagna che mi è stato chiesto allora, dalle mie due nipoti Caterina e Maria Giulia che mi hanno supplicato perché gli facessi un presepio come loro domandavano!». Saltuariamente qui arriva Damiano, il giovanissimo garzone di bottega che da Bastia si sposta fino a Orgiano per imparare le tecniche di mastro Giulio: «È il bambino di 10 anni cui sto tramandando i miei pochi segreti sul fare i presepi.

È incredibile vedere la facilità con cui impara e la curiosità che ci mette nel trovare soluzioni. Per me è l'allievo perfetto!» e questa loro sintonia la si scorge negli sguardi complici tra il vecchio e il bambino per dirla con Guccini, con il primo che insegna al secondo a guardare lontano come suggerisce la celebre canzone. Intanto, Guido è già al lavoro per il prossimo presepio. Il più grande e complesso di tutti che inizierà a gennaio: «Sono fermo da un anno per colpa di un infortunio. Adesso che mi è tornata la voglia, spero di creare un presepio meccanico spettacolare» annuncia, senza però sbilanciarsi troppo, per non togliere l'effetto sorpresa per il prossimo Natale (2023). La promessa è che quando sarà pronto, noi torneremo a trovarlo. E lui tranquillo: «Speriamo di essere ancora qua a far presepi!».