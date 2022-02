Praticavano l'usura con tassi oltre il 140% e pretendevano prestazioni sessuali: due uomini e una donna a Montorio

Giovedì i carabinieri di San Bonifacio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone (due italiane ed una di origine rumena, con domicilio a San Bonifacio), ritenute responsabili del reato di usura in concorso ed esercizio abusivo di attività finanziaria, dal maggio 2019. L’indagine è iniziata in seguito alla denuncia dei familiari di una vittima, che dovendo far fronte ad uno stato di sofferenza economica, è ricorsa ad un prestito di 25mila euro.

È stato individuato l’usuraio, originario della provincia di Catanzaro, residente in Veneto dalla fine degli anni ’80, disoccupato, ed i suoi complici, che erogavano somme di denaro applicando tassi d’interesse fino al 143% sui prestiti a vari soggetti, con minacce ed atti intimidatori, spingendosi a pretendere prestazioni sessuali dalle debitrici per concedere dilazioni di pagamento o la rinegoziazione del debito. Nel corso delle perquisizioni i Carabinieri hanno recuperato e posto sotto sequestro la somma in contanti di oltre 95.000 euro, e lettere estorsive pronte per essere inviate ai debitori in ritardo. In carcere a Montorio, oggi si è svolto l’interrogatorio di garanzia.