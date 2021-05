Piazza della legalità contro le infiltrazioni

Soldi facili che seducono ma che hanno il nefasto effetto di inquinare l’economia sana in un primo momento, e poi di stritolare le aziende. Il primo passo per combattere il rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali nel settore agricolo è quello di riconoscere l’esistenza stessa del pericolo e quindi di affrontarlo. Proprio per questo motivo il Distretto del commercio e Coldiretti sabato 5 giugno, appuntamento alle 19, trasformeranno piazza Costituzione nella piazza della legalità. Ci si affaccerà, dal computer di casa sua, anche il già Procuratore Gian Carlo Caselli, l’uomo che alla lotta alla criminalità organizzata ha dedicato la vita e che guida il comitato scientifico della Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare istituita da Coldiretti. Di infiltrazioni si parlerà con Alessia Rotta, deputata veronese che presiede la Commissione ambiente della Camera, Stefano Masini (formatore dell’area Ambiente e territorio di Coldiretti), Daniele Salvagno (presidente Coldiretti Verona) ma anche con Guardia di finanza e Carabinieri, nell’ottica dell’alleanza strategica contro il fenomeno. P.D.C.