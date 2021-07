Perché questa volta l’Est ha retto

Trentacinque millimetri di pioggia in poco più di mezz'ora ma quasi nessuna criticità sul territorio comunale di Monteforte d'Alpone: il dato lo fornisce, dal suo pluviometro, l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Salvaro festeggiando il collaudo della prova dei fatti dell'ultimo stralcio dei lavori di messa in sicurezza idraulica della zona di via San Carlo e via De Gasperi dove, storicamente, una pioggia come quella dell'altra sera avrebbe provocato allagamenti. In paese, però, il giorno dopo non si festeggia solo il «test su strada» del sistema ma anche il frutto di una concertazione, lunga 17 mesi, tra il Comune e gli agricoltori per la manutenzione di fossi, scoli e scoline. «La pioggia di giovedì sera», diceva ieri mattina il delegato all'agricoltura Oriano Bertuzzi, «mi aveva impensierito moltissimo tanto che ero in giro sotto il diluvio. Non aver registrato criticità più volte viste negli anni mi ha confermato che siamo sulla buona strada». È dall'insediamento che Bertuzzi ha posto come priorità della sua delega la funzionalità della rete scolante secondaria e da febbraio 2020 è al lavoro per coinvolgere il mondo agricolo in compiti che gli sarebbero propri ma che negli anni sono stati abbandonati: «Ho lavorato per piccoli gruppi, coinvolgendo tutti i proprietari e mettendomi al servizio per poter dare una mano. Non era semplice», spiega Bertuzzi, «ma con questa metodologia siamo riusciti a ripulire fossi e scoli dove non si passava anche da vent'anni. E' così che è stata ripristinata la funzionalità idraulica della zona Palù, di via della Fontana, la zona Campagna comune a Sarmazza, località Sorte a Costalunga, località Polesan, località Casella, Val dell'Acqua e località Noare iniziando anche la zona Tamagni». Sembrano tanti, «ma in realtà rappresentano il 15-20% del totale. Credo che proprio aver visto l'effetto della pulizia possa servire a convincere anche i proprietari più ritrosi: non dimentichiamo che la rete minore raccoglie e gestisce tra il 30 ed il 40% delle acque meteoriche: la sicurezza idraulica passa da qui e spero basti averlo verificato per evitare di ricorrere ad ordinanze o intimazioni simili». È ai proprietari che spetta la manutenzione ma l'ostacolo principale sembra rappresentato dai costi di intervento: «Un aiuto potrebbe venire dalla Regione», dice Bertuzzi ribadendo un concetto già condiviso con alcuni consiglieri regionali, «perché se i Comuni potessero contare su contributi per la manutenzione della rete scolante secondaria, ci si potrebbe mettere al fianco dei privati. Con una manutenzione ordinaria sarebbero sufficienti interventi ogni 5-6 anni, anche meno se fosse in ordine la rete di monte, e senza dover metter e in campo mezzi e risorse mobilitati oggi». In agenda ora c'è via Santa Croce mentre più difficile la conciliazione tra i tanti proprietari della Fossa dei Vivani, a Costalunga, andata in crisi anche stavolta: basta questo a spiegare il lavoro che il Comune sta facendo per demanializzarla e, quindi, poterla regolarmente manutenere. •.