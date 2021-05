Napoleone: i fatti le battaglie, l’obelisco nascente

Da oggi si potrà visitare, nella chiesa di San Rocco fuori le mura, in via Bassano, la mostra «Fu vera gloria? Le battaglie napoleoniche dell’Est veronese (1796-1813) tra storia, memoria e immagine», allestita in occasione del bicentenario della morte del generale corso (1821 – 2021). L’esposizione di documenti originali d’epoca sarà aperta al pubblico per due fine settimana: oggi e domani e poi nuovamente sabato 29 domenica 30 maggio, con orario di visita dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. L’epopea di Napoleone Bonaparte, tra il 1796 e il 1814, con diverse battaglie, hanno interessato direttamente tutto il territorio dell’Est veronese, soprattutto i Comuni di Arcole, San Bonifacio, Belfiore, Soave, Ronco, Caldiero, Illasi e Colognola. La mostra nella chiesa di San Rocco è curata dallo storico e scrittore Ernesto Santi. «Dopo 200 anni possiamo dire che è ancora vivo e presente, quel periodo, con tutte le sue contraddizioni, le violenze che hanno subito le popolazioni coinvolte», dice Santi, «la carica ideale rivoluzionaria che non sempre è stata compresa, interpretata e condivisa». La mostra intende offrire, con la narrazione storica, la cronaca del tempo e spunti di riflessione. Quello napoleonico, anche per ciò che ha lasciato, come l’obelisco di Arcole, resta un periodo ben connotato, circoscritto, ma che alimenta ancora dibattiti. Napoleone in Italia resta un personaggio controverso, ma che infuse il desiderio di unità tra gli italiani divisi. Gli avvenimenti nell’Est veronese del periodo napoleonico sono stati la battaglia di Arcole (novembre del 1796), quelle di Caldiero (1796, 1805, 1813), quella di Castelcerino (1809), le Pasque veronesi e gli episodi controrivoluzionari (1809). Come ci riferiscono le cronache, vi sono stati poi continui passaggi di truppe, aggressioni notturne, furti e razzie, violenze sui minori, donne e persone indifese. Le lunghe file di sbandati, di fuggitivi, le case violate, la depredazione da parte di truppe svincolate da qualsiasi regola, appaiono nella loro tragica verità e nella loro forza evocativa. In mostra si potrà consultare la copia del materiale ufficiale per la costruzione dell’obelisco napoleonico di Arcole, conservato all’Archivio di Stato di Milano, e la copia di alcuni atti processuali che hanno condotto alla pena capitale alcuni cittadini veronesi, conservati nell’Archivio di Stato di Verona.•.