Museo in piazza, il Soave in vetrina all'ombra di Dante

Nove giorni di iniziative culturali per promuovere le bellezze, l'arte e la storia di Soave, Illasi e Tregnago, nel cuore di Verona, in Piazza dei Signori nuova iniziativa chiamata «Museo in piazza: Soave & Eastern Verona». Grazie all'adesione anche per quest'anno della Provincia di Verona al circuito Reteventi Veneto, di iniziativa regionale, da sabato 3 a domenica 11 settembre, il Loggiato Vecchio di Piazza dei Signori si riempirà di storie, musica, arte e sapori per valorizzare il territorio di Soave e dintorni.

VeronAutoctona impresa sociale, gestore dallo scorso anno dell'ufficio turistico Iat dell'Est Veronese, con sede a Soave, ha invitato i tre Comuni aderenti ai suoi progetti, a partecipare alla proposta «Musei in Piazza» della Provincia di Verona, pensata per realizzare marketing istituzionale ovvero conoscere e far conoscere i Comuni veronesi alla cittadinanza del capoluogo e alle migliaia di turisti che visitano la piazza dei Signori. Il risultato della collaborazione tra la Provincia, VeronAutoctona, le amministrazioni di Soave, Illasi, Tregnago e le associazioni e produttori del territorio, è un ricco calendario di iniziative, che parte con l'inaugurazione sabato 3 e domenica 4 settembre di due mostre che rimarranno allestite ad ingresso libero fino all'11 settembre.