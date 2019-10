Trasloco distretto, al via i lavori al tetto delle ex medie

Messa in sicurezza delle ex scuole medie di Montecchia di Crosara e trasferimento del distretto: ci sono importanti novità sul progetto complessivo della maggioranza del sindaco Attilio Dal Cero che interessa la sede del distretto 2. Innanzitutto si è arrivati all’aggiudicazione, per il momento provvisoria, dei lavori per la messa in sicurezza del tetto delle ex scuole medie di via Roma, intervento per il quale la Regione Veneto, ancora alla fine del 2003, ha messo a disposizione un contributo da 110 mila euro a fronte di una spesa stimata di 240 mila. «L’aggiudicazione definitiva sarà contestuale alla nomina del direttore lavori, ma posso dire che il buon ribasso d’asta proposto ci consentirà di far eseguire lavori propedeutici a interventi successivi», spiega il sindaco Dal Cero, che pensa al progetto a lungo termine di mettere tutto l’edificio a norma antisismica. I lavori sulla copertura partiranno presto, «nel giro di un mese», dice Dal Cero che conta di poter quindi procedere con il passo successivo. Nella parte più recente dell’edificio, quello costruito con un ampliamento, dovrebbero infatti traslocare ambulatori e uffici del distretto sanitario che oggi è ospitato al piano rialzato del municipio: «La Giunta ha approvato l’atto di indirizzo che contiene la proposta di riorganizzazione degli spazi interni finalizzata proprio ad accogliere il distretto», spiega il primo cittadino, «e abbiamo ufficialmente inviato la documentazione all’Ulss 9 Scaligera per la valutazione della proposta». Scalpita Dal Cero, anche perché a quell’agognato sì è legato il progetto per la sistemazione degli impianti e quindi il via ai lavori. Sullo sfondo c’è infine anche il progetto ampio di messa in sicurezza di tutto l’edificio che consentirà di veder crescere i servizi erogati dal distretto. Al fine di individuare le soluzioni tecniche possibili per l’adeguamento sismico dello stabile, il Comune ha provveduto a incaricare un tecnico per il servizio di modellazione statica. •

