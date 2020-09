Montecchia, cento case lesionate

Primo comandamento, pezze giustificative: scontrini, fatture che testimoniano le spese (preferibilmente con tracciabilità dei pagamenti) che si sostengono per ripristinare i danni della tromba d’aria di sabato e documentazione (fotografica e contabile) la più completa possibile. Solo così, nel caso in cui venissero messe a disposizione risorse per i danni subiti, i cittadini e le aziende potranno averne diritto. Il concetto, che il sindaco di Montecchia di Crosara Attilio Dal Cero ha iniziato a veicolare ai cittadini, è diventato una raccomandazione: ieri, nel paese impegnato ad ogni angolo nella sua ricostruzione, a Montecchia sono arrivati due funzionari del Dipartimento della protezione civile nazionale e altrettanti della protezione civile della Regione Veneto. Il sopralluogo congiunto serve al Veneto per portare avanti la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza dopo che gli eventi di sabato sono stati inseriti nello stato di crisi aperto il weekend precedente per Verona: lo stato di emergenza libererebbe risorse e farebbe scattare procedure snelle per costruire il ritorno alla normalità. «Cosa avete da raccontarmi?», ha esordito Basilio Iuliano, dirigente del Dipartimento, salutando il vice sindaco Ettore Olivieri. Al suo fianco il collega Marco Falzacappa e due funzionari della protezione civile della Regione. Una volta saliti in municipio, si è svolta una riunione tecnica col sindaco Attilio Dal Cero e i tecnici del Comune e quindi partenza alla volta di un sopralluogo sui teatri di una devastazione immaginabile ieri guardando il gran lavoro dei monscledensi e dei vigili del fuoco all’opera, piuttosto che ciò che è rimasto. I danni peggiori, al palazzetto come al polo scolastico e alla scuola dell’infanzia sono tutti lì: ma nella prima giornata in cui il sole è tornato a farsi vedere, solo guardando i tetti ci si accorge che sono decine quelli coperti da teli di nylon perché le tegole sono volate via. Hanno lavorato senza sosta a Montecchia, dentro e fuori le case e per questo quando la delegazione ha fatto tappa a Castello, Fernando Burato ha insistito nel raccontare dei detriti che gli hanno sfondato la porta e attraversato il primo piano della casa mentre il tetto volava via. Tolta la copertura incellophanata, la casa è perfettamente in ordine come buona parte di quelle del paese seppure molto danneggiate. Anche sotto quel 30 per cento di copertura che ha resistito, in un capannone poco distante si fa il tifo per Montecchia, ma c’è la preoccupazione che l’aver corso in questi giorni per salvare il salvabile faccia a pugni adesso con il racconto di un evento così sconvolgente e difficile da immaginare. Per questo il sindaco Dal Cero, che a scuola ha dovuto distinguere i danni nuovi dai piccoli problemi preesistenti spiegando come intende intervenire, ha insistito per raggiungere con i funzionari mandati da Roma la casa di un cittadino ma anche un’azienda e li ha condotti scegliendo percorsi capaci di mostrare la desolazione di vigneti colmi d’uva ma stesi a terra e il cimitero degli alberi abbattuti. Montecchia del resto ieri aveva una doppia responsabilità: in qualità di paese più danneggiato è stato scelto come unica tappa di visita per tutta l’area dell’Est veronese colpita, lo scorso fine settimana, da qualcosa che qui non si era mai visto prima. I primi conteggi parlano chiaro: le case danneggiate sono un centinaio, di cui la metà in modo massiccio. Le aziende colpite pesantemente una decina. I vigneti abbattuti dalla furia del vento si estendono su 150 ettari. •

Paola Dalli Cani