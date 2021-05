Maxi spesa in lavori pubblici: 5,6 milioni

Nel 2021 il Comune di Zevio prevede di spendere 5.676.950 in lavori pubblici. Il dato è emerso in Consiglio, in occasione dell'approvazione del piano triennale delle opere superiori ai 100 mila euro da mettere in cantiere nel corso dell'anno corrente. Il capoluogo fa la parte del leone: con 582mila euro migliorerà l'assetto edilizio, antisismico e impiantistico della casa albergo per anziani di via Aldo Moro. La manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport, sulla stessa via, assorbirà poi 670mila euro. Un milione e 300 mila euro saranno spesi per ultimare il terzo stralcio lavori per realizzare il teatro nella sede dell'ex municipio in piazza Santa Toscana. L'ampliamento del cimitero costerà 340mila euro. Con un altro mezzo milione di euro saranno infine create due rotonde destinate a snellire il traffico sulla direttrice più importante del paese: all'incrocio tra le vie Altichiero e ponte Perez con piazza Santa Toscana (300mila euro). L'altra, costo 200mila euro, disciplinerà il trivio in piazza Ungheria, ridimensionando il giardino pubblico. Il secondo posto nella classifica della spesa va a Campagnola: la frazione avrà una pista ciclopedonale (599mila euro), un campo da calcio (150 mila euro) e un rondò (570mila euro). Anche Santa Maria amplierà il suo cimitero con 315mila euro. Con 650.960 euro la frazione sarà poi collegata al suo camposanto da una strada più agevole. Illustrando il provvedimento l'assessora ai lavori pubblici, Paola Conti, ha sostenuto che si tratta di un programma «molto impegnativo con tante opere già in fase di progettazione». L'architetto Chiara Catapano, responsabile dell'Ufficio lavori pubblici, ha aggiunto che il cimitero di Santa Maria aumenterà i loculi da 110 a 150, le tombe di famiglia da nove a dodici, le cellette ossario da 44 a 66. Invece il palazzetto dello sport del capoluogo incrementerà spogliatoi e servizi igienici. Critico il capogruppo di Per Zevio, Samuele Campedelli: in sostanza ha accusato la maggioranza di Diego Ruzza di «non fare nulla» per trasferire la casa albergo al Chiarenzi e trasformare lo stabile dell'ex ospedale, rimasto pressoché vuoto, in cittadella della salute, «come l'amministrazione sbandiera da cinque anni. Fortunatamente l'immobile è tornato utile per accogliere gli anziani di Albaredo, privati della loro struttura da un incendio, e all'opera meritoria svolta dal gruppo di medici di base che tanto si stanno dando da fare in occasione della pandemia in corso». Le ulteriori contestazioni di Campedelli hanno riguardao la «più volte rimandata riqualificazione del centro di Santa Maria e l'incertezza su come i lavori saranno finanziati, dipendendo la spesa dall'alienazione di un capannone acquisito dal Comune, rimasto invenduto da tempo». Conti ha contrattaccato sostenendo che il Comune sta lavorando «con buoni risultati compatibilmente con le possibilità d'accesso alle risorse economiche». L'assessora ha poi fatto sapere che la riqualificazione del centro di Santa Maria e l'ampliamento del cimitero di Perzacco entreranno nell'elenco dei lavori da eseguire il prossimo anno. Tra gli interventi futuri ci sarà pure l'ampliamento della scuola media Altichiero. Le dichiarazioni di Conti non hanno affatto convinto Campedelli: «Il triennale lavori è la riproposizione di previsioni che si ripetono anno dopo anno». Come prevedibile, Per Zevio ha votato contro il provvedimento. Assente il rappresentante di Zevio bene comune Stefano Fittà, Maria Meneghini (M5s, in minoranza) ha votato a favore.