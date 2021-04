Mascherine fasulle; 177mila recuperate e rimandate al centro regionale

Quasi 177mila: tante sono le mascherine FFP2 ed FFP3 non conformi che oggi una ventina di volontari dei gruppi di San Bonifacio, Fumane e Caprino Veronese hanno caricato sui quattro camion partiti per il magazzino regionale di Bonisiolo, la cittadina del trevigiano che ospita il Centro logistico della Protezione civile regionale.

Le mascherine, che gruppi e squadre della Protezione civile nei giorni scorsi avevano recuperato dai municipi veronesi ed avevano stivato al magazzino comunale di San Bonifacio, appartengono ad uno stock di dispositivi di protezione che erano stati acquistati già a partire dallo scorso anno dalla struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 ed erano state inviate anche alla Regione Veneto per la loro distribuzione agli enti pubblici e ai gruppi di Protezione civile: nel veronese ne era arrivato mezzo milione. I dispositivi di protezione, però, in seguito ad un'indagine della Guardia di finanza di Gorizia, sono risultati non conformi quanto a capacità filtrante ed è scattato il sequestro. Oggi il carico e la partenza dei camion, operazione supervisionata da funzionari dell'Unità operativa di Protezione civile della Provincia di Verona.