La Schola cantorum e la banda festeggiano la patrona Santa Cecilia

Festeggiano Santa Cecilia, la patrona in comune, la Schola cantorum San Pietro apostolo ed il corpo bandistico comunale Carlo Montanari e Majorettes di Lavagno. Come ormai di consuetudine, la Schola cantorum celebra per prima la ricorrenza, domani con l’animazione della messa festiva della vigilia delle 18.30 nella propria parrocchia di San Pietro di Lavagno. Segue, poi, un momento conviviale nella locale sede dell’associazione Noi. Domenica, invece, sarà la volta del Corpo bandistico comunale Carlo Montanari e Majorettes. La cerimonia religiosa, come da lunga consuetudine, avverrà nella chiesa parrocchiale di Vago alle 11, dove, contemporaneamente, saranno festeggiati collettivamente anche gli anniversari di matrimonio dei parrocchiani della comunità locale. Alla fine della messa, il corpo bandistico offrirà ai presenti un breve concerto. Poi, a pranzo tutti insieme. La Schola cantorum San Pietro apostolo, sorta nel 1906, è diretta dal maestro Bruno Menaspà. Il corpo bandistico comunale Carlo Montanari trova, invece, le proprie origini nel 1840, quando il Veneto era ancora austriaco. Nel 1958 la banda cessò la propria attività per otto anni. Risorse nel 1966 grazie all’arrivo a San Pietro di Lavagno del nuovo parroco, don Leonello Masconale. Oggi le majorettes sono guidate da Federica Pisani e il maestro Simone Girlanda dirige il corpo bandistico di Lavagno. •

G.C.