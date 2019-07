Don Mazzi: «Paradossale la nostra situazione a Vago»

Da 35 anni, la Fondazione Exodus di don Antonio Mazzi assicura a Verona e sul territorio italiano la sua azione educativa e l’accoglienza in strutture residenziali alle persone con problemi di dipendenze o reinserimento sociale, lavorando da sempre in accordo con i servizi sanitari preposti, gli enti territoriali, il ministero della giustizia e quello della pubblica istruzione. «Ma ora la situazione della nostra struttura che opera all’Oasi di San Giacomo di Vago è paradossale», fa sapere il prete veronese in una lettera inviata all’assessore alla sanità e servizi sociali della Regione, Manuela Lanzarin. Don Mazzi spiega: «Il 21 dicembre dello scorso anno è stata approvata la delibera n. 1967 di riconoscimento per la Fondazione dell’accreditamento della struttura dell’Oasi per otto posti, ma il provvedimento non trova corrispondenza nell’associata delibera n. 1969 per il budget, promulgata nello stesso giorno. Questo impedisce ai servizi per le dipendenze veneti a fare invii alla nostra struttura e se questo non accade sarà impossibile, a fine anno, giustificare con il lavoro svolto l’accesso a un budget coerente». Don Antonio parla di «circolo vizioso». «È come», osserva, «avere l’autorizzazione a viaggiare, ma non il mezzo per acquistare il carburante. Possiamo accogliere persone da altre regioni, ma non da Verona e dal Veneto». Fondazione Exodus, ricordiamo, è iscritta tra le prime cinque all’albo regionale veneto delle comunità terapeutiche sin dal 1993. Don Mazzi pone alcune domande: «Perché dare un’autorizzazione a funzionare sul territorio senza provvedere il modo di usufruirne e goderne per i cittadini che ne hanno bisogno? Pare che non sia una questione di disponibilità di denaro, ma di altra natura. Quale? Come uscire da questa buca?». Fondazione Exodus è anche presente nelle scuole e nei territori con un lavoro di prevenzione e animazione del territorio. «In Veneto, però», rileva Roberto Minucci, responsabile della struttura all’Oasi, «ciclicamente ci sono dei problemi. Avevamo atteso nove mesi dalla visita di verifica dei requisiti, senza, però, l’accantonamento del denaro corrispettivo e, una volta ottenuto il permesso sul filo di lana, a fine 2018, in realtà siamo impossibilitati a svolgere il nostro servizio. Da gennaio siamo entrati in una vicenda burocratica kafkiana in cui ci impallano da un servizio all’altro per rinviarci poi al punto di partenza perché, senza budget, non possiamo accogliere in comunità residenziali persone di Verona o del Veneto». «Paradossalmente, da altre regioni e altri enti ci inviano persone, ma dal Veneto c’è un blocco. È penoso pensare che non si riesca a risolvere questo problema. In questi anni, abbiamo accolto centinaia di persone e ci chiediamo perché non possiamo fare qui quello che facciamo in giro per l’Italia e il mondo». L’amarezza e lo sconcerto di don Mazzi e degli operatori dell’Oasi è evidente. «Ho immaginato», ricorda don Antonio, fondatore di Exodus, «di aprire strade impossibili per i nostri ragazzi e sono fermo al palo a guardarli passare. Dobbiamo arrivare prima che i giovani si perdano, ma siamo bloccati nell’andirivieni sterile tra uffici diversi ad aspettare, inerti, un permesso. Oggi non vogliamo compromettere il lavoro sin qui fatto, ma continuare a farlo con i mezzi semplici dell’educazione insieme ai servizi e nei territori e secondo le normative vigenti». «Chiedo, pertanto, una soluzione tempestiva e condivisa, che sblocchi questa situazione e ci consenta di proseguire la nostra esperienza», conclude, «assicurando la nostra presenza di servizio e solidarietà alla regione a cui appartengo già da 90 anni». •