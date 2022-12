Lavori per la scuola, il Comune condannato a pagare per aver rispettato la legge

Deve risarcire la ditta De Marchi con 121mila euro per averle tolto i lavori della scuola come ordinato da un'altra sentenza. Il sindaco Padovani amareggiato

Non colpevole ma, comunque, deve pagare un prezzo piuttosto salato proprio per aver rispettato in pieno la legge. Questo capita al Comune di Lavagno (Verona) che, nel Consiglio comunale del 28 novembre scorso, per non venir accusato di creare un danno erariale allo Stato, ha dovuto approvare di «riconoscere il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato» nella vertenza che lo contrapponeva alla ditta De Marchi srl. La somma che il Comune le deve sborsare ammonta a 121mila 821,55 euro.

La sentenza

«La nostra approvazione», ha sottolineato con profonda amarezza il sindaco Marco Padovani, «è d’obbligo perché derivante da una sentenza che noi dobbiamo onorare e non discutere. In questa vicenda, però, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che non c’è alcuna responsabilità a carico del Comune e dei suoi amministratori, perché il comportamento seguito ha rispettato sempre e solo gli obblighi di legge. Il Comune non è colpevole di nulla, ma deve pagare per non creare un danno erariale allo Stato nel caso che decidessimo di non riconoscere questa spesa classificata come debito fuori bilancio».

La stessa motivazione, causa dell’amarezza espressa dal sindaco, ha portato il consigliere di minoranza Massimo Moro a non dirsi d’accordo sull’approvazione. «Non perché», ha affermato, «mi trovi in contrasto con la maggioranza, ma perché voglio manifestare il mio profondo disagio che gli stessi cittadini di Lavagno provano di fronte a questa sentenza di condanna del nostro Comune a pagare nonostante che non abbia nessuna responsabilità, in quanto è avvenuto e solo perché ha agito come gli imponeva la legge». Le medesime considerazioni sono state condivise anche dagli altri componenti della minoranza.

I fatti: ecco cosa è successo

Questi i fatti che hanno portato alla sentenza del Consiglio di Stato che il Comune di Lavagno è tenuto ad onorare. Nel giugno del 2018 il Comune decideva di procedere all’affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo polo della scuola primaria nella frazione di San Pietro di Lavagno, individuando la ditta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Espletata la gara, l’appalto veniva aggiudicato alla ditta De Marchi srl.

Ma nell’agosto sempre del 2018 la ditta Gelmini cavalier Nello spa, arrivata seconda nella gara di aggiudicazione dei lavori, ricorreva al Tribunale regionale del Veneto per far annullare l’aggiudicazione. Il Tar veneto in novembre dello stesso anno respingeva quel ricorso. Perciò il Comune di Lavagno assegnava definitivamente i lavori alla ditta De Marchi srl.

Doppia sentenza del Tar

Nel dicembre 2018 la ditta Gelmini cavalier Nello spa ricorreva nuovamente al Tar. E questa volta il Tribunale amministrativo del Veneto le dava ragione, annullando la sentenza precedente da lui stesso pronunciata perché alla De Marchi srl era stata assegnata una parte di punteggio non dovuta per la mancanza di una miglioria, contemplata, invece, nella determinazione del punteggio vincente per l’aggiudicazione dei lavori. In base a questa nuova sentenza, il contratto con la ditta De Marchi srl veniva dichiarato inefficace.

Il Comune di Lavagno nel novembre 2019 provvedeva, perciò, a stipularne uno nuovo per i lavori del polo scolastico con la ditta Gelmini cavalier Nello spa. La ditta De Marchi srl, però, non demordeva e presentava ricorso al Consiglio di Stato contro la nuova aggiudicazione dei lavori. Intanto, però, nel settembre 2021 la nuova scuola veniva inaugurata, obiettivo che l’amministrazione Padovani aveva sempre dinnanzi in questa intricata vicenda.

L'ultimo ricorso a scuola inaugurata

La sentenza del Consiglio di Stato è arrivava al Comune di Lavagno alla fine di ottobre di quest’anno. Il ricorso della ditta De Marchi srl veniva accolto solo parzialmente, perché il Comune di Lavagno aveva dovuto toglierle i lavori in base alla prima sentenza pronunciata dal Tar veneto e quindi non esiste nessuna responsabilità a suo carico nell’aver applicata quella sentenza, come la legge gli imponeva.

Però il Consiglio di Stato ha sentenziato anche che, comunque, il Comune «per responsabilità oggettiva in quanto non è ammessa alcuna prova liberatoria fondata sulla carenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa)», deve risarcire la ditta De Marchi con 121mila 821,55 euro.