La segretaria comunale lavora gratis in pensione

La segretaria comunale Daniela Ghedin è andata in pensione, ma non ha smesso di lavorare: rimarrà in municipio per un altro anno, senza percepire alcun stipendio, gratuitamento. Un dono ancor più prezioso, se si considera che Ghedin parte tre volte la settimana da Treviso, la città dove risiede, e poi vi fa ritorno, senza percepire nemmeno i soldi della benzina. Ciò presuppone una grande passione per la sua attività, che ora mette a disposizione gratuitamente e un grande attaccamento a Soave. Non ci sono precedenti del genere nel Veronese ed è forse anche l'unico esempio di funzionario pubblico in attività, che lavora gratis nel Veneto (vi sono casi analohi, però in Lombardia). Un'occupazione temporanea con la carica di vice segretario che è possibile, grazie all'articolo 5, comma 9, del Decreto legge 95 del 2012, convertito poi in legge. Daniela Ghedin è andata in quiescenza il 29 febbraio «e dal 1° marzo ho preso servizio come vice segretario non retribuito», conferma Ghedin, «per la durata di un anno, fino al 28 febbraio del 2021. Sì, sono l'unico caso nel Veronese». Ghedin, funzionaria dalla lunga esperienza, aveva svolto in precedenza la funzione di segretario comunale per cinque mesi a Soave. È stata segretario comunale al servizio, tra gli altri Comuni, di Silea, Casale sul Sile, Calalzo di Cadore e Vigo di Cadore, Paderno del Grappa, Fonte, Morgano, Spresiano, Resana, Segusino e in quelli veronesi di Monteforte, Arcole e Albaredo. «Faccio un elogio per la grande disponibilità dimostrata dal nostro segretario, ora vice segretario», evidenzia il sindaco Gaetano Tebaldi, «che, in questo particolare momento di difficoltà per il nostro Comune, a causa dell'emergenza sanitaria, non ci ha piantato in asso ed ha deciso di affiancare i nostri dipendenti e funzionari, in attesa che ci mettiamo alla ricerca di un nuovo segretario comunale». Una figura professionale non facile da trovare. «Con questo anno di lavoro supplettivo gratuito, Ghedin ha dato una risposta importante al nostro ente locale, vista la carenza di questa figura professionale», conclude Tebaldi, «quasi impossibile da trovare, ma che è assolutamente necessaria per far funzionare la macchina amministrativa. E un Comune con questa emergenza storica da affrontare, non avrebbe potuto fermarsi».

Z.M.