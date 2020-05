La ripartenza dell’economia con il sorriso degli operatori

A Montecchia di Crosara si riapre col sorriso e pronti a chiamarsi di nuovo per nome: passato il tempo delle proteste che li aveva portati in piazza, sessantaquattro tra commercianti, artigiani e professionisti del paese hanno registrato in una batteria di video già diventati virali il loro messaggio al paese. Sessantaquattro, suddivisi in otto per altrettanti video, i volti di chi per mesi non ha potuto presentarsi dietro al banco si sono riuniti per regalare in anteprima quel sorriso con cui ognuno di loro è pronto a spalancare, di nuovo, le porte. L’idea l’ha avuta Marcella Strapparava, una di loro, e tutti hanno investito sulla ripartenza affidandosi a Renato Giarolo, capace anche di riunirli tutti, senza farli muovere da casa, nell’immagine che pubblichiamo. «Volevamo dire al paese intero che abbiamo tenuto duro, che siamo uniti e compatti, pronti a ripartire», dice Strapparava citando parte del testo che commenta le immagini, «e lo abbiamo fatto perchè la nostra rinascita passa per le persone del nostro paese, le stesse delle quali conosciamo abitudini e preferenze e che chiamiamo per nome». Se si riparte, è un po’ il senso del messaggio, si riparte insieme, con il paese e per il paese: «Ritrovarci così, uniti attorno a questa iniziativa che servirà ad ognuno di noi per mandare sui suoi canali il nostro messaggio, vuole anche essere il modo per rimettere in moto il paese: partiamo da un video», spiega Strapparava, «ma non ci fermeremo qui. Abbiamo già in mente una serie di iniziative che possano farci ancora incontrare anche se tante manifestazioni dovranno forzatamente saltare». Si riaccendono le luci, si gira la chiave, si tira su la serranda: «Le difficoltà sono tantissime, per tutti, ma abbiamo voluto aiutarci per aiutare, abbiamo voluto ripartire dalla speranza: noi esistiamo se ci sono loro, i nostri clienti, ed il futuro del nostro paese, che passa anche davanti alle nostre porte, se lo vogliamo possiamo davvero scriverlo tutti, insieme. Da domani». •

P.D.C.