La pet therapy vale anche a distanza

Una palla di carta per Scott, l'amico a quattrozampe che nemmeno durante l'isolamento si è scordato di lei: è il dono che Emma, una ragazzina che ha concluso la seconda media alla Benedetto Dal Bene di Soave, ha fatto «magicamente» arrivare a quell' amico peloso che da novembre a fine maggio le ha insegnato come gestire le proprie emozioni, saper aspettare, accorgersi e tener conto anche delle esigenze degli altri. Già perché Emma e Scott, che si erano conosciuti a scuola a novembre quando era partito un progetto di pet therapy cofinanziato dal Consiglio di istituto e dall'Avis di Soave, hanno continuato a incontrarsi anche quando è scattata la chiusura delle scuole. Merito di Lucilla Panno, la sua insegnante di sostegno, merito di Camilla Pelosato (coadiutrice animale della Onlus La città degli asini) e merito della mamma di Emma: tre figure femminili che si sono messe in gioco, hanno costruito ponti e relazioni che hanno consentito a Emma, seppure attraverso il monitor di un computer, di non interrompere se non una volta il percorso educativo pensato per lei. «Dopo i primi dieci incontri che costituiscono il numero standard avevamo visto che Emma rispondeva bene e ne abbiamo previsti allora altri cinque perché le basi del rapporto con Scott c'erano. Dopo il primo incontro del secondo ciclo», racconta Pelosato, «c'è stato il lockdown. È bastato saltare un solo incontro per far emergere in Emma il bisogno di questa relazione speciale: in un primo tempo ho esaudito le sue richieste facendole arrivare foto di Scott, ma sembrava riduttivo. Ho lanciato l'idea, Lucilla ha fatto da tramite con la famiglia e grazie alla mamma Emma ha potuto rivedere Scott». La prima volta, nel racconto della mamma, è stata un'emozione irripetibile: «Emma nelle settimane mi diceva due parole, venerdì Scott, e basta questo a spiegare quanto questo appuntamento fosse importante per lei. In quel primo collegamento con casa di Camilla ho visto le mani di Emma accarezzare lo schermo non appena ha visto Scott». Tutto il percorso di Educazione assistita con gli animali (Eaa) è ripreso esattamente dove si era fermato con Camilla a proporre stimoli ad Emma, Emma ad agire di conseguenza e Camilla a «prestare» mani e braccia alla ragazzina per fare lei ciò che la piccola avrebbe fatto. L'intervento pensato per Emma dall'equipe che era composta dalla sua insegnante, da Camilla ma anche da Sabrina Valentino (pedagogista responsabile e referente di progetto), ha dunque potuto arrivare a conclusione perché ad Emma è stato comunque messo a disposizione quello spazio esclusivo di relazione ma anche accudimento che ha trasformato Scott nel mediatore del suo approccio col mondo. «È stata una esperienza straordinaria perché ho visto Emma in un frangente per me inedito di cui facevano parte anche la calma, il calibrare i tempi, la tranquillità impensabili per una ragazzina che ha sempre fatto fatica a gestire emozioni, impulsività, iperattività. Poi», racconta la mamma, «questa videoterapia è stata anche una pet therapy diffusa perché Emma ha conosciuto anche gli altri animali con cui vive Camilla». Sono diventati protagonisti, così, anche il gatto Cesare col suo collega Salvo e la gatta Evita ma pure Lilo e Ada che con Scott compongono il trio canino di casa Pelosato. Così le settimane sono passate e per l'ultimo incontro il compito reciproco era di provvedere a un dono: Camilla ha realizzato un collage con la propria foto assieme a Scott ma pure al quintetto a quattrozampe “aggregatosi” alla terapia. Emma, dal canto suo, ha preparato una grossa palla di carta resa assolutamente compatta dal nastro adesivo. All'ultimo collegamento da casa, Emma, che ha appeso la foto sul suo letto, ha visto comparire sul monitor Scott con, tra le zampe, il dono che lei gli aveva preparato. Uno scambio “magico” (e una consegna tra il papà di Emma e Camilla quando è stato possibile uscire nuovamente di casa) che per Emma è stato la dimostrazione che un legame resiste anche se non ci si incontra. L'augurio, comunque, è che l'esperienza possa riprendere a scuola anche il prossimo anno scolastico con il naso di Emma incollato alla finestra in attesa dell'arrivo di Scott per nascondergli le crocchette sotto i coni che lei stessa ha costruito, preparargli l'acqua, chiamare per nome i suoi giochi e i colori che hanno, accarezzarlo. Tra una decina di giorni il percorso proseguirà al Boschetto, con Camilla, Scott, un pony, un asino e un coniglio ma pure negli spazi di «Continuando a crescere», a Pescantina, salendo a cavallo. «Emma non ha mai mollato”, dice la sua mamma, «ma devo solo dire grazie all'istituto comprensivo e alla Città degli asini se questo rapporto è riuscito ad abbattere barriere». •

Paola Dalli Cani