«La nostra insalata? Diventerà concime»

Luca Fiorin «Sono costretto a fare scelte che equivalgono a tagliarmi un braccio»: è una delle frasi che meglio commentano la situazione di queste settimane per gli agricoltori veronesi. Una frase che pronuncia un coltivatore, mentre spiega che è costretto a non vendere i vegetali che ha fatto crescere. Una parte delle produzioni più diffuse nelle nostre campagne, infatti, è già fuori mercato: «Metà della produzione che stiamo raccogliendo, in questo momento si tratta di insalate per il Nord-Europa, la dobbiamo scartare, perché non sappiamo come venderla», dice sconsolato Graziano Poli, imprenditore agricolo di Campagnola di Zevio, che ha 16 ettari di terreno dedicato alle produzioni sotto serra. «Quell'insalata, che difficilmente si riesce a portare oltre confine e che deperisce in fretta, purtroppo la dovremo usare come concime; al suo posto dobbiamo piantare altre colture, senza sapere se riusciremo a venderle», aggiunge Poli. «E se finora il problema era il mercato, ora l'emergenza è dovuta all'impossibilità di avere a disposizione la manodopera necessaria per la raccolta». Attualmente l'azienda di Poli sta andando avanti con 18 lavoranti, ma già la prossima settimana, quando si inizieranno a cogliere le fragole, gliene serviranno almeno 35. «Coloro che solitamente arrivavano dall'Est Europa per questo lavoro, al momento non possono entrare in Italia», dice Poli. La paura è di dover lasciare i frutti in campagna. «Per coltivarli è necessario spendere circa 50mila euro l'ettaro!». Anche Angelo Sguazzardo, che coltiva 15 ettari a ortofrutta a Cadidavid ed è stato un pioniere delle vendite a chilometro zero, parla del problema della manodopera. «Gli altri anni avevamo 15 persone che lavoravano stabilmente nove mesi di fila, visto che coltiviamo 52 prodotti che maturano in stagioni differenti, adesso sono solo otto», dice. «Se non arrivano rinforzi entro 10 giorni, ci troveremo costretti a sradicare una parte delle colture, per non farle marcire nel campo, e non ci sarà neanche il personale per piantare le nuove piantine». Secondo Sguazzardo si possono prevedere perdite sino al 38% della produzione. Lui, come altri agricoltori, ha sinora cercato di far maturare il più lentamente possibile i vegetali, per vedere se la situazione poteva cambiare, ma adesso i nodi arrivano al pettine. E sono difficili da districare, a meno che non vengano fatte delle scelte a livello politico. C'è chi parla di aprire dei corridoi verdi a livello europeo per far entrare i braccianti stranieri, cosa che il governo sta cercando di fare con la Romania, chi chiede l'apertura all'uso di strumenti di assunzione più leggeri, con cui far lavorare anche i disoccupati, e chi spiega che sarebbe necessario ricorrereanche agli studenti. «Io so solo che ho dovuto decidere di non coltivare un ettaro e mezzo di terreno e che, anche se finora ci siamo in parte salvati adottando nuove strategie di vendita, abbiamo davanti un grande punto di domanda», conclude Sguazzardo.A parlare di «situazione drammatica» è Carlo Conte, direttore del consorzio dell'Asparago di Verona e produttore a Salizzole. «I problemi, per chi fa asparagi, sono due: il mercato e la manodopera», dice. «Per quanto riguarda il primo aspetto, va detto che ci sono alcune realtà della grande distribuzione che speculano sul prezzo e che ci sono difficoltà di assorbimento per quanto riguarda il prodotto non di prima scelta, mentre per il secondo temiamo che dalla prossima settimana i pochi lavoratori presenti sul nostro territorio siano contesi per varie produzioni. Sarebbe importante che i consumatori scegliessero solo prodotti locali, questo indurrebbe i commercianti a sostenere di più la nostra agricoltura e, quindi, la nostra economia». •