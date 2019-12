La Moscheta in gara con i migliori teatri amatoriali

Potrebbe chiudersi davvero col botto il 2019 per la compagnia teatrale «La Moscheta» di Colognola che, domani al teatro Gradinetti di Lamezia Terme, rappresenterà il Veneto al Gran Premio del teatro amatoriale, concorso nazionale della Federazione italiana teatro amatori che annovera le compagnie italiane di punta. Gli attori colognolesi si sono qualificati per la finale di Catanzaro, imponendosi nella fase regionale in cui hanno sbaragliato la concorrenza di altre cinque compagnie venete con la commedia «Ben Hur» di Gianni Clementi, per la regia di Daniele Marchesini che è stato tra i fondatori della compagnia oltre trent’anni fa. La rappresentazione, già vincitrice in diversi concorsi tra cui alla rassegna «Radici, teatro della tradizione» di Vicenza e del «Premio Danilo Dal Maso» a Monticello, sarà riproposta anche a Lamezia Terme. Si tratta, spiega Marchesini «di una commedia che, seppure in maniera divertente, si misura con la scottante attualità dell’immigrazione e riguarda temi della quotidianità. È un confronto di vissuti lontani, di personalità opposte, di tre diverse forme di solitudine, destinato a un finale sorprendente». E conclude: «I protagonisti della piece, ambientata nel Veronese, sono un clandestino bielorusso che irrompe all’improvviso nella vita di un ex stuntman e di sua sorella dando origine», prosegue, «a una situazione capovolta in cui l’italiano non è più immigrato sfruttato e schiavo, come Ben Hur, bensì padrone sfruttatore di altri immigrati». •

M.R.