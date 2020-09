La Fiera di San Marco segna la rinascita l’impresa è la protagonista dell’evento

Da San Bonifacio un messaggio di unità, determinazione e di coraggio: l’Est veronese, con l’apertura ieri della Fiera di San Marco, si rimette in moto e guarda avanti. Mai come quest’anno la manifestazione fieristica che da 145 anni mette al centro il tessuto produttivo, commerciale, artigianale e imprenditoriale del Veronese orientale è fedele al suo scopo e assume un significato particolare dopo i difficili mesi del lockdown e una ripartenza niente affatto semplice. Un enorme lavoro organizzativo che ha messo assieme Comune (amministratori e dipendenti), Polo commerciale, associazioni di categoria, Delphi international e Studio immagine e che ha permesso di mantenere, limitandosi solo a slittarlo da aprile a settembre e mettendo in campo gli aggiustamenti imposti dell'emergenza sanitaria, quello che è l'evento clou di un interno anno e che è stato aperto dal sindaco Giampaolo Provoli, alla presenza di una folta rappresentanza istituzionale, tra cui l’assessore alle attività produttive Simona De Luca, e del mondo imprenditoriale. Il cuore dell’evento resta la fiera, approntata all’aperto sui 5 mila metri quadrati del parcheggio Palù, che fino a domenica ospita un centinaio di aziende ma anche la nuova area street food: tantissimi gli eventi collaterali, come la presentazione del volume su Roberto Perlini, oggi alle 18 in piazza Costituzione e lo spettacolo «Le donne di Verdi», sempre in piazza ma alle 20.30, per poi incantarsi davanti allo spettacolo delle fontane danzanti alle 22.30. Oggi dalle 16.30 in centro scatta lo sbaracco, domani c’è il mercato straordinario aperto a un centinaio di ambulanti ma anche a piccoli artigiani, hobbisti, creativi. Molte anche le iniziative che vedono protagonista l’impresa: domani alle 10, al Parco dei tigli, appuntamento per gli iscritti di Confartigianato che afferiscono al mondo benessere, in collaborazione con Donne impresa, Comune, Polo commerciale e Commissione pari opportunità: al centro dell’incontro salute, prevenzione e benessere in ambito oncologico. Coordinate da Elena Favero, presidente di Confartigianato Donne impresa di Verona, si alterneranno l’oncologa Annamaria Molino, la biologa nutrizionista Roberta Scala, poi Cristina Filimon (Associazione professionale di estetica oncologica) ed Eleonora Bonfà (Winners capelli vincenti). La partecipazione è libera, preadesioni facoltative scrivendo a info@confartigianato.verona.it, informazioni al numero 329. 1877665. Sempre domani, e sempre al Parco dei tigli, ma alle 17, il focus è sulla vulnerabilità ma anche sulla responsabilità sociale delle imprese sane del Nord-Est contro le infiltrazioni mafiose: alla tavola rotonda, parteciperanno anche Guardia di finanza e carabinieri. Prima gli spazi saranno dei più piccoli: alle 14.30 con la compagnia Battipalco e alle 15 con fattoria didattica e laboratori di Coldiretti. Il finale è all’insegna del sorriso con lo spettacolo «Sanitari» che, alle 22 in piazza Costituzione, manda sul palco l’Anonima magnagati. Domani, per ordinanza del sindaco, mascherina obbligatoria all’aperto per tutta la giornata. •

Paola Dalli Cani