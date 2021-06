La Fiera di San Marco fa la lotta alle agromafie

Ha trasformato la sua vita professionale in una missione contro la criminalità organizzata, da procuratore della Repubblica a Palermo ha assicurato alla giustizia boss del calibro di Leoluca Bagarella o del neo uomo libero Giovanni Brusca. Sabato sera Gian Carlo Caselli sarà in collegamento con piazza Costituzione, a San Bonifacio, per dare ancora una volta il suo contributo alla lotta contro le infiltrazioni, espressione più subdola di inquinamento criminale. È questo il tema che il Distretto urbano del commercio, Comune, Coldiretti Verona ed Unioncamere veneto, in occasione della Fiera di San Marco, hanno deciso di affrontare chiamando a raccolta, sabato alle 19 in piazza Costituzione, chi col proprio impegno lo indaga e lo combatte ogni giorno. Giovanni Fontana, manager del Distretto che condurrà l’incontro, ha chiamato a raccolta il procuratore Caselli (che dal 2014 presiede il comitato scientifico della Fondazione «Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare» promossa ed istituita da Coldiretti e si collegherà da remoto), la deputata veronese Alessia Rotta (che ha messo la lotta alle agromafie in cima al suo impegno da presidente della Commissione ambiente della Camera) ed in videocollegamento Stefano Masini che insegna diritto agroalimentare all’università di Tor Vergata, guida l’area ambiente e territorio per la Coldiretti nazionale ed è componente dell’Osservatorio di Coldiretti. L’attenzione, come si evince anche dalla partecipazione di Daniele Salvagno, presidente della Coldiretti veronese, è tutta per il settore primario, dalle aziende agricole alle cantine all’agroalimentare in generale: realtà solide che possono affrontare momenti di difficoltà e trovarsi esposte a quelle «Seduzioni pericolose» (il titolo dell’incontro) rappresentate da soldi facili e apparentemente «puliti». Fondamentale, allora, l’apporto che all’incontro porteranno il colonnello Vittorio Francavilla (comandante della Guardia di finanza) ed il colonnello Pietro Carrozza (comandante provinciale dei carabinieri). La cornice è quella della tre giorni di eventi che metteranno il mondo dell’impresa dell’Est veronese al centro: domani alle 16 apre l’area espositiva e la mostra mercato che fino alle 22 di domenica al parcheggio Palù vede protagonisti un centinaio di espositori a un passo dall’ampia area street food. L’inaugurazione ufficiale è in programma alle 18 in piazza Costituzione. Nel pomeriggio di domani e di sabato tante proposte animeranno Corso Venezia, via Camporosolo tra giochi e mestieri di un tempo, mercatino degli hobbisti, ma anche la piazza, dove sabato mattina si premiano le aziende sambonifacesi e dove, sia domani che sabato, la giornata si chiuderà con lo spettacolo delle fontane danzanti. Domenica, poi, mercato straordinario. Il programma è su www.fieradisanmarco.it: parcheggi al nuovo e vecchio Iperfamila (regionale 11) e trenino-navetta gratis.•.