La biblioteca trasloca Cambiano gli orari

Cominciano oggi a Caldiero i previsti lavori all'ex sede municipale, in piazza Vittorio Veneto, in particolare per adeguare e riqualificare la sede della biblioteca comunale Don Pietro Zenari. Negli ultimi dieci giorni, una ventina di volontari hanno inscatolato tutto il patrimonio librario (circa cento gli scatoloni) per liberare gli spazi dove sarà allestito il cantiere. Una parte di libri e dvd è stata trasferita nel palazzo di fronte, sempre in piazza Vittorio Veneto, dove nella Casa delle associazioni è stata allestita - viene aperta da oggi - la sede provvisoria della biblioteca comunale: resterà qui per tutta l'estate, fino al termine dei lavori, presumibilmente fino a fine settembre. A seguito del trasferimento, l'orario di apertura del servizio di prestito libri e dvd è stato rimodulato in due sedi. Nella Casa delle associazioni, in piazza Vittorio Veneto, la biblioteca civica sarà aperta il martedì e il giovedì dalle 9,30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, mentre il sabato sarà aperta dalle 9.30 alle 12.30. Qui si potranno trovare selezioni di libri per bambini, per adulti, ultimi arrivi e libri per l'estate. Verrà garantito il prestito intercomunale del Sistema bibliotecario provinciale. A partire da venerdì 2 luglio, prenderà il via per la prima volta l'iniziativa chiamata «(R)Estate in biblioteca, sì ma alle terme». Per la prima volta infatti il servizio bibliotecario comunale si trasferirà alle Terme di Giunone tutti i venerdì d'estate, dalle 15 alle 18,30. Un bel banco di prova per la bibliotecaria Elisabetta Corradi, che da pochi giorni ha trovato un nuovo valido aiuto. Si tratta dell'operatrice Martina Hrabar, che sta svolgendo il servizio civile nazionale, proprio nella biblioteca di Caldiero. Tornando ai lavori, per cui si è reso necessario il San Martin, verrà rifatto completamente l'impianto elettrico e sarà installato l'impianto di condizionamento dell'aria, non solo in biblioteca, ma in tutto l'edificio, compresa la sala civica dei volti e la sala consiliare. Verranno date le tinteggiature interne. Nella sede della biblioteca verrà sostituito tutto l'arredo: scaffali, tavoli, sedie, armadi e tappetoni della sala bambini. Sala bimbi che verrà completamente riqualificata. Recuperando alcuni spazi inutilizzati o sottoutilizzati dell'ex municipio, verrà allestita ex novo la sala studio nella sala civica dei volti, che di sera tornerà ad essere impiegata come sala riunioni: dunque avrà una doppia funzione da ora in avanti. Sarà creata la nuova sala Young Aduz, luogo non solo di lettura, ma location da vivere per bimbi da 0 a 3 anni e per le loro mamme. Qui sarà ricavata anche la zona allattamento. «Per rendere più smart il servizio», sottolinea la consigliere comunale delegata all' istruzione Elisa Bonamini, «verranno rifatti tutti i cablaggi, per potenziare la connessione hi fi». Il costo dell' intervento si aggira attorno agli 80 mila euro. «La biblioteca avrà tra pochi mesi un volto completamente nuovo», annuncia l'assessore a cultura e politiche giovanili Melania Martinato. «Il progetto ha recepito sia la necessità di adeguare gli spazi alle esigenze dell'utenza, che sistemare e sfruttare meglio gli spazi, anche in funzione dell'aumento del patrimonio librario disponibile. Ringrazio la consigliere Bonamini e i volontari che si sono prestati a liberare i locali e a trasferire la biblioteca nel sito provvisorio. È stato uno sforzo non di poco conto», conclude.•. Z.M.