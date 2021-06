L’ex segretaria comunale sfida il sindaco uscente

La sfida al sindaco uscente di Arcole, Alessandro Ceretta, è lanciata sebbene debba ancora candidarsi ufficialmente al suo secondo mandato: la lancia Gabriella Zampicinini, 65 anni, in pensione dallo scorso 1° gennaio come segretario comunale. Arcolese e senza tessere di partito in tasca, Zampicini ha una preparazione di primissimo livello: laureata in Economia e commercio all'università di Verona, ha conseguito la specializzazione nel campo della Pubblica amministrazione all’Università Bocconi di Milano e pure alla Scuola della Pubblica amministrazione di Roma. Ha da poco concluso il suo percorso lavorativo di ben 44 anni di servizio nelle istituzioni. Il suo ultimo incarico è stato quello di segretario comunale nel Comune di San Bonifacio concluso sei mesi fa, dov'è rimasta a lavorare per sei anni, mentre in precedenza è stata segretario comunale del Comune di Soave per dieci anni e, nel mentre, ha ricoperto per 16 anni il ruolo di segretario comunale nel Comune di Cazzano. Ha manifestato la volontà di candidarsi, forte dell’esperienza lavorativa acquisita in una vita a servizio dello Stato, per un progetto aperto alla società arcolese, volto al cambiamento e al rinnovamento. «Per molti anni ho servito le amministrazioni comunali della provincia di Verona come segretario comunale», dice Zampicinini. «Ora ho deciso di saltare dall'altra parte del tavolo e di candidarmi come sindaco di Arcole per continuare a servire il mio paese. Al progetto confluiranno persone con maturate e comprovate capacità tecniche e professionali». «La mia sarà una lista civica aperta a tutti coloro che vorranno partecipare con l’unico obiettivo di realizzare il bene comune e l‘interesse della comunità, portando avanti un processo di unità del paese e valorizzandone le peculiarità. Il potenziamento del mondo del volontariato e dell’associazionismo, per nulla valorizzato in questi anni, sarà uno degli obiettivi primari del mio programma: tutti devono essere coinvolti e non sempre i soliti. Potenzierò i servizi sociali e culturali, coinvolgendo i giovani nelle iniziative sportive e culturali e soprattutto ambientali e invitando gli anziani in iniziative sia ludiche, che sociali. Un'attenzione particolare sarà rivolta all’ambiente, al controllo dello sviluppo urbanistico per un paese più vivibile», conclude Zampicinini. Z.M.