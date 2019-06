In piazza l’Expo delle associazioni Sono quaranta

Le associazioni scendono in piazza: non per protestare, ma per mostrarsi a soavesi e visitatori mettendoli a conoscenza del loro operato. Sono quaranta le associazioni del terzo settore che daranno vita domani alla seconda edizione di «Soave Expo: associazioni in piazza». L’iniziativa si terrà lungo via Roma, nel centro storico, tra le 8.30 e le 13. I volontari dei vari sodalizi allestiranno stand, banchetti e gazebo, ai quali si potrà accedere per scoprire gli ambiti in cui agiscono: sportivo, ambientale, hobbistico, sociale, sanitario e culturale. «I rappresentanti delle nostre associazioni illustreranno a quanti vorranno gli scopi sociali e le iniziative che promuovono sul territorio», spiega il promotore dell’evento, il consigliere comunale delegato alle associazioni Angelo Dalli Cani. «Rivolgeranno anche un invito alle persone che si presenteranno agli info point invitandole ad associarsi e a partecipare alle loro manifestazioni e iniziative». Nel corso della mattinata, sarà presente anche un camper sanitario, in cui chiunque lo desideri potrà fare un vero e proprio check up sanitario: verranno misurati i parametri vitali da personale medico. Verranno anche proposti laboratori all’aperto ludico–ricreativi, sulla lettura e sull’Europa, adatti sia a bambini, ragazzi, che a giovani ed adulti. Invece i donatori della sezione Fidas di Castelletto offriranno a mezzogiorno l’aperitivo in via Roma, al bar Tre Garofani. «Come amministrazione ppoggiamo e promuoviamo questa mattinata affinché il mondo del volontariato soavese impari sempre più a fare rete», conclude Dalli Cani. •

Z.M.