«Il sabato del villaggio» in digitale va sul podio e conquista Ca’ Foscari

Tre minuti digitali per raccontare «Il sabato del villaggio» di Giacomo Leopardi e i ragazzi della 3B della scuola media di Prova conquistano un doppio podio, mille euro da investire in didattiche innovative ma pure un posto di tutto rispetto tra i docenti di Ca’ Foscari. L’esperienza con cui gli studenti dell’Istituto comprensivo 2 hanno conquistato il primato per la provincia di Verona e il terzo posto per il Veneto al «Premio nazionale scuola digitale» diventerà infatti materiale didattico che è stato richiesto dall’Università di Venezia come approdondimento per i propri studenti. Tutto era partito prima del lockdown, con l’adesione dell’Istituto comprensivo guidato da Sonia Gottin al premio bandito dal ministero dell’Istruzione: il 20 febbraio, allo spazio convegni di Confindustria Verona, si era svolta la prima selezione, che si era conclusa con il podio. A convincere la giuria di esperti è stata la scelta di unire le peculiarità della classe capovolta, una delle strategie didattiche innovative, con il digitale attorno a temi e specificità della lirica leopardiana. «Un gioco di squadra, in compagnia di Leopardi, un vero cantiere laboratorio che ha trasformato i ragazzi in maestri con la complicità digitale, che ha permesso di trasformare i frutti condivisi delle ricerche in una bacheca virtuale e di assemblare le fasi del lavoro in un video, quello che ha permesso di vincere», sottolineano Maria Dal Bon e Sara Gianino, rispettivamente docente di italiano e animatrice digitale della scuola. Competenze pregresse al lockdown, dunque, che hanno permesso ai ragazzi di non farsi prendere alla sprovvista dalla didattica a distanza. «Il premio dimostra l’efficienza didattica realizzata dai docenti dell’Istituto, da anni impegnati nella sfida di innovare le strategie di apprendimento al passo col digitale. I mille euro vinti alla selezione provinciale», annuncia Gottin, «serviranno a incentivare ulteriormente le didattiche innovative d’istituto».

P.D.C.