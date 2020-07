Il Comune investe 12mila euro nell’inserimento dei disoccupati

Sull'inserimento di persone disoccupate in percorsi di accompagnamento socio-educativo finalizzati all'inserimento o re-inserimento lavorativo il Comune di San Bonifacio investe 12 mila euro: sono quelli relativi al Progetto Sole (Servizio educativo di orientamento al lavoro) proposto dall'Istituto Don Calabria- Casa San Benedetto. Il servizio è rivolto a tutti, persone normodotate ma anche persone svantaggiate che siano però carenti degli strumenti necessari all'esperienza lavorativa e che per questa ragione abbiano bisogno di tutor per formarsi, orientarsi o ricollocarsi. Se da anni si è rivelato uno strumento fondamentale per superare i momenti di crisi, lo è ancora di più alla luce dell'impatto che il lockdown causato dall' emergenza sanitaria ha causato su molti posti di lavoro. Gli interessati possono rivolgersi per questo all'ufficio servizi sociali del Comune: la durata massima del tirocinio di inserimento o re-inserimento sarà di 6 mesi, prorogabili a un anno in casi di particolare svantaggio, e sarà accompagnato dove possibile da indennità di partecipazione e- rogate dalle aziende aderenti integrabili dal Comune con una propria quota di borsa sociale temporanea e finalizzata all'inserimento lavorativo. Per la realizzazione di questo progetto la sola accoglienza e presa in carico del singolo caso comporta per il Comune un investimento di 900 euro al quale vanno aggiunti altri 200 euro per i costi di individuazione dell'azienda, l'inserimento e il monitoraggio del lavoratore nei mesi di durata del progetto. •

P.D.C.