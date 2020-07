Frutti di bosco come sui monti

Chi pensa che i frutti di bosco siano una prerogativa delle zone di montagna può tranquillamente ricredersi. Nel bel mezzo della pianura veronese, esattamente a Santa Maria di Zevio, c’è infatti un imprenditore agricolo che crede così tanto nella produzione dei cosiddetti piccoli frutti da avere messo in funzione, per la raccolta di quest’anno, un macchinario decisamente innovativo. Si tratta di un robot prodotto in Nuova Zelanda che seleziona e impacchetta i mirtilli, scartando i frutti non perfetti. Un attrezzo che sino ad ora mai era stato usato in Italia. Questa innovazione, peraltro, è solo una delle varie che il produttore, si tratta del trentanovenne Matteo Scandola, sta attuando. Assieme al consorzio Aurorafruit, di cui è uno dei soci fondatori, ha appena lanciato due nuove varietà di fragole e nel prossimo futuro proporrà anche alcune nuove tipologie di lamponi «made in Verona». «Provengo da una famiglia che coltiva fragole da cinquant’anni ed io, già a 18 anni, sono stato mandato a fare esperienza in una cooperativa trentina, la Sant’Orsola, dove ho imparato dal pioniere del settore, Ilario Ioriatti», racconta Scandola. «Nel 2008 ho fondato, con altri due soci, Aurorafruit, che oggi raggruppa 22 aziende di piccoli frutti tra il Veronese e il Trentino, con un fatturato annuo di 12,13 milioni di euro», aggiunge. A riprova che mirtilli e lamponi non sono una prerogativa solo della montagna, va detto che Aurorafruit è il secondo gruppo italiano per importanza nel settore. «Produciamo e commercializziamo quasi 2 milioni di chili di fragole, 100.000 chili di lamponi, 500.000 chili di mirtilli e 150.000 chili di more», spiega l’imprenditore di Santa Maria di Zevio. Al quale, nei giorni scorsi Confagricoltura Verona ha assegnato il riconoscimento come agricoltore dell’anno, nel settore giovanile. Il robot per la raccolta dei mirtilli, messo in attività da quest’anno, ha molte potenzialità: riesce selezionare e impacchettare fino a 1.200-1.300 chili all’ora di frutta. «È una macchina davvero importante, che verifica con dei sensori se un mirtillo è morbido o croccante, andando a migliorare addirittura il lavoro del personale, che finora faceva la selezione solo in base al colore del frutto; abbiamo impiegato un anno per istruirlo e ora sta lavorando bene anche grazie a una persona che la guida con grande professionalità», sottolinea Scandola. D’altronde, come si diceva, le novità sono il suo forte. Le due nuove varietà di fragole che ha realizzato da poco con Aurorafruit sono l’«Aurora Karima» e l’«Aurora Munira». «Stanno riscuotendo un ottimo successo. a livello europeo, in quanto sono molto produttive e di ottima qualità e restano fresche più della media», sottolinea il coltivatore. Inoltre, egli precisa, sono più semplici da coltivare e si staccano velocemente durante la raccolta. «Ora stiamo lavorando a nuove varietà di lamponi che manterranno fragranza e colore più a lungo, in modo da avere maggiori rese e una minor frequenza nella raccolta», aggiunge. «Usando la ricerca abbassiamo i costi del lavoro, senza andare a toccare la busta paga dei braccianti, e riusciamo ad essere più competitivi sul mercato», conclude. •

Luca Fiorin