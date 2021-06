Filippo fa centro e va al campionato di tiro

Dalle armi giocattolo alla pedana del tiro a volo: è veronese il neo campione veneto di specialità per la categoria esordienti. Si chiama Filippo Braggio, compirà 14 anni a novembre, abita a Roncà ed è riuscito a declinare il tema prediletto anche per l’esame di licenza media. Nessun cacciatore in famiglia, la passione del tiro deve averla ereditata dal nonno Mario Castegnaro, scomparso prima che lui nascesse. Pensando ad una «fissa» infantile, alla quale con la crescita affiancare la consapevolezza, quando Filippo ha compiuto 12 anni, il papà l’ha portato in un campo da tiro. L’idea del genitore era di spiegargli che con le armi non si scherza e poi fargli provare pure la fatica. Solo che al debutto Filippo ha centrato parecchi piattelli e ha trasformato il campo da tiro nel suo luogo preferito dove passare le domeniche. Sfoggiando un talento e una mira fuori dalla norma. Sette mesi fa, il giovane si è tesserato con lo Sporting club di Zevio, alla scuola del maestro Adriano Lonardi. Bruciando sostanzialmente le tappe, si è ritrovato tra i sette ragazzini veneti candidati alla finale regionale di categoria e con 56 su 75 piattelli abbattuti s’è ritrovato in tasca il titolo di campione regionale. Scuola a parte, Filippo ha già iniziato la preparazione all’italiano giovanile di settembre, con tappa al Gran premio internazionale giovanile di Porpetto, a fine luglio. E poi? «E poi le olimpiadi di Parigi tra tre anni», dice sicuro Braggio. A parlarci sembra avere le idee chiare su tante cose: «A settembre inizio a studiare meccatronica e quando mi diplomo mi iscrivo all’Accademia militare», aggiunge. Chiaro il riferimento a un impegno professionale in cui l’arma la si porta appresso: «È una passione grandissima», dice lo studente ammirando tra le sue cose le pistole e i fucili giocattolo, «ma è anche un impegno, concentrazione, allenamento fisico», aggiunge recuperando il simulacro in legno che papà gli ha fatto con un tronco perché si abitui a reggere il peso mantenendo l’equilibrio. Sarà lui, domani, il portabandiera al 32° Criterium nazionale di tiro a volo a Lonato, gara clou federale del settore giovanile.•.