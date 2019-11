Fidas, la festa per premiare i donatori più fedeli

Festa grande in casa Fidas-Colognola in occasione della 55esima iniziativa dedicata al Donatore, apertasi con la celebrazione della messa nella chiesa di San Zeno e proseguita con la cena sociale e la consegna delle benemerenze ai volontari distintisi per il numero di donazioni. Il presidente Marco Dalla Riva col sindaco Claudio Carcereri de Prati e altri amministratori, hanno insignito di medaglia di bronzo Irene Aldegheri, Floriana Andreis, Alessandro Balzanello, Giancarlo Borsaro, Gianni Fraccaroli, Stefania Lerco, Giada Massalongo, Tanja Pavkovic Vucic, Alberto Peroni, Giuseppe Rigon, Enrico Rizzo, Claudio Scavello, Alessandro Zandomeneghi. A ricevere la medaglia d’argento sono stati Daniela Castagna, Monica Ferrari, Andrea Martelletto, Bernardo Palermo e Massimiliano Valletta. La medaglia d’oro è stato conquistato da Alberto Aldegheri, Stefano Brunello, Leonardo Montanari, Francesco Pozzani e Daniele Ridolfi mentre Gianluca Marchetti ha ottenuto la Croce d’oro. Alla manifestazione hanno preso parte anche la presidente provinciale Chiara Donadelli e il vicepresidente Nicola Martelletto con Giovanni Cacciatori di Admor. È in previsione, al proposito, per il 1. una gita in Trentino; iscrizioni entro il 24 novembre telefonando al 333.9173258.

M.R.