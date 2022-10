Il Festival verdiano è nazionale. Riceverà soldi da Stato e privati

Il festival verdiano Profumo d’opera ha carattere e rilevanza nazionale: lo sancisce il ministero dei Beni e delle attività culturali che l’ha inserito tra le iniziative che possono attingere alle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (Fus). Di più: l’inserimento del festival tra gli eventi per i quali è ammesso il sostegno statale spalanca le porte all’Art bonus cioè alla misura con la quale un cittadino o un’impresa può decidere di sostenerlo recuperando in tre anni il 65% di quanto ha investito. Due notizie da far girar la testa a San Bonifacio, dove il festival è nato quattro anni fa, ma pure ai Comuni di Soave, Veronella, Lonigo che nell’idea lanciata dal gruppo degli Amici di Oberto prima, messa a punto sotto il profilo tecnico dal direttore d’orchestra sambonifacese Giancarlo Rizzi e, infine, messa a sistema dalla Fucina culturale Machiavelli, hanno creduto dal primo momento.

Il progetto di Fucina Machiavelli

Proprio Fucina culturale Machiavelli, con un progetto ad hoc, ha inserito il festival verdiano tra le iniziative di punta da candidare al finanziamento triennale conquistando così l’ammissibilità a finanziamento esattamente come l’Arena di Verona ed i Virtuosi italiani (su un totale di una decina di realtà finanziate, complessivamente, in Veneto). «Soddisfazione enorme», dice il maestro Rizzi «che dà ragione ad un gruppo di visionari e permette di fare un salto di qualità notevolissimo. Merito di quell’iniziale gruppo di visionari che scommise sul patrimonio sotteso al rapporto di Giuseppe Verdi con San Bonifacio, la cittadina in cui sorge il colle della Motta e le rovine del castello di San Bonifacio dove Verdi ambientò la sua prima opera, cioè l’Oberto Conte di San Bonifacio, rappresentata per la prima volta nel 1839».

Rizzi ci mette i giovani appassionati che nel 2018 si riunirono nel gruppo Amici di Oberto con l’obiettivo di far scoprire la bellezza dell’opera a loro coetanei, alle amministrazioni civiche che ci hanno creduto ed investito (e pure i dipendenti dei diversi Comuni che nei giorni del festival il cartellino non lo guardano mai), agli artisti che ne sono stati protagonisti, a chi lo ha sostenuto finanziariamente e anche a chi non potendolo fare ne è stato il primo promotore.

La prima dell'Oberto

Partì tutto da quella prima dell’Oberto alla Motta, nel 2018, e l’anno dopo si parlò già di festival verdiano: poi la pandemia fermò sul nascere l’edizione che sarebbe stata quella dell’allargamento ad altri paesi. La sinergia si costruì lo stesso, mettendo in cartellone uno specialissimo concerto di Capodanno in cui, da remoto e con quattro quadri, la grande musica suonò da San Bonifacio, Soave, Monteforte d’Alpone e Lonigo. Il 2021 ha legato Verdi, Dante Alighieri ed i luoghi che a loro rimandavano tra Soave, Veronella, San Bonifacio e Lonigo per poi arrivare alla quarta edizione, quella dello scorso giugno, con gli spettacoli a Lonigo, Veronella e San Bonifacio.

Prima edizione cofinanziata dal Fus

La quinta edizione, quella del 2023, sarà dunque la prima di tre co-finanziata dal Fus e, per quanto il privato concederà, dai mecenate invogliati dall’Art bonus. «La qualità artistica non è mai stata in discussione, anzi: è stata uno dei prerequisiti per accedere al bando, ma queste risorse rendono possibili altri scenari. Non solo: finora il festival è andato avanti con gli stanziamenti dei Comuni, in un paio di occasioni con importanti sostegni privati ma poter contare su un budget importante, consente di allargare il festival ad altre piazze senza mettere in difficoltà i Comuni, mettere insieme le tante risorse del territorio e, con una adeguata campagna promozionale che raggiunga tutta Italia e ci presenti come quelli della prima opera di Verdi significa dare un’opportunità al territorio anche in termini di indotto.

«Abbiamo un’occasione unica», prende fiato Rizzi, «per fare il salto, per fare del festival un motivo di interesse di crescita culturale ed economica». In attesa che il portale Art bonus venga aggiornato con le iniziative ammesse a finanziamento per il prossimo triennio è già possibile prendere informazioni scrivendo a amministrazione@fucinaculturalemachiavelli.com .