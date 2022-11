Fedir, fuggito dalla guerra in Ucraina, torna a casa dopo sette mesi da rifugiato a Brognoligo

Una birra con gli amici: è da qui che domani sera, martedì al massimo, ripartirà a Zhytomyr la vita di Fedir Melnyk. Sono passati sette mesi dal 15 marzo, il giorno in cui a Poznan, in Polonia, Alessandra Tessari, suo padre Alessandro e l'amico Mykola Hryshko a far da interprete, hanno abbracciato l'ex bambino di Chernobyl che fino al 2017 era stato ospite a casa loro e sua madre Anzhelika: scappavano dalle bombe russe sull'Ucraina, cercando di trasformare un dramma familiare iniziato ben prima del 24 febbraio in un vero e proprio passaporto per la vita. Fedir, studente di informatica che affianca l'impegno universitario con quello in accademia, a febbraio aveva dovuto affrontare la sua prima enorme sfida, quella contro lo Shwannoma vestibolare cranico, un neuroma del nervo acustico. Il giorno dell'aggressione russa era ancora ricoverato al Romodanov neosurgery institute di Kiev: il giorno dell'invasione è stato quello in cui Alessandra, 33 anni, ha ripreso i contatti con il suo «fratellino ucraino».

Il timbro sul documento

Non ha avuto dubbi, né lei né mamma Stella e il fratello Federico (che completano la famiglia): Fedir e sua madre sarebbero stati al sicuro solo in quella casa di Brognoligo di Monteforte d'Alpone dove lui aveva trascorso tante estati quand'era uno dei bambini per i quali la Onlus Amici senza frontiere cercava famiglie ospitanti. Alessandra si mette all'opera ma i missili cadono anche su Zhytomyr, la cittadina in cui Fedir è nel frattempo tornato: bisogna correre ma, soprattutto, bisogna trovare il modo di far uscire Fedir da un territorio in guerra dove l'unico posto ammissibile per un maggiorenne è tra le fila dell'esercito ucraino.

Un esonero temporaneo ce l'ha, ma il tempo e l'evoluzione della sua convalescenza sono due incognite enormi: se la chirurgia ha fatto il grosso del lavoro, è la radioterapia Gamma knife che può completarlo e inizia così la mobilitazione che, arruolando medici veronesi colpiti dalla storia del ragazzo, fissano appuntamenti e visite che dimostrano la necessità del ragazzo di lasciare il Paese per motivi di salute. Due giorni di attesa, il fiato sospeso e poi, finalmente, la firma e il timbro su quel documento che lo libera dalla possibile incriminazione per diserzione. La storia di Fedir sulle nostre pagine è cominciata così lo scorso 16 marzo. Stasera il ragazzo, che giovedì sera ha spento le candeline del suo diciannovesimo compleanno, ripartirà in autobus, assieme alla madre, per tornare in patria.

L'aiuto delle persone

«Mi ha aiutato moltissima gente», dice il ragazzo guardando con distacco la Napoleon cake che mamma Anzhelika gli ha preparato in tre ore di lavoro... sebbene lui avesse preferito l'americana Red Velvet al dolce di origine russa, «hanno capito che avevo bisogno di aiuto, che sono scappato da una terra in guerra e sono venuto qui solo perché ne andava della mia vita». C'è il grazie a spingerlo a vincere una timidezza di natura che le esperienze durissime che ha vissuto hanno trasformato in un guscio, c'è la difficoltà di farlo se hai 19 anni, dal 24 febbraio ti senti (come dice lui) «cresciuto troppo in fretta e molto, molto più vecchio» e la cosa di cui più senti il bisogno sono i suoi amici, metà dei quali rifugiati in Polonia ma che nonostante tutto sono stati capaci di starti vicino prima e dopo essere finito sotto i ferri a Verona. Già perché quel tumore che Fedir era certo di aver chiuso tra i ricordi, in poche settimane si è riformato fino a rendere necessario un altro intervento: un sonno di quattordici ore di sala operatoria il suo, un'apnea della stessa durata per mamma Anzhelika e la famiglia Tessari il 10 maggio scorso. «È stato il giorno più duro della mia vita», confida papà Alessandro, «Anzhelika non voleva far rioperare Fedir, l'avevamo convinta noi. Non auguro a nessuno di provare ciò che abbiamo vissuto in quelle ore di lunghissima, estenuante attesa senza notizie».

La seconda sfida

Anche questa seconda sfida Fedir l'ha vissuta da solo, con quel Covid a tenere lontano anche l'unico brandello di famiglia che aveva a fianco: lui l'ha vinta, con la voglia di riprendersi la vita, il supporto di tutti, la fisioterapia, l'agopuntura, l'amore. Avrebbe voluto saltar sul pullman subito, a fine estate, per tornare a casa ma c'erano i controlli e quella Gamma knife che grazie ad un mezzo miracolo di un medico non è slittata a Natale. «Dopo l'intervento mi ero dovuto prendere una pausa dall'accademia continuando, sempre a distanza, solo il college. Ero stufo, stavo sempre in casa e quando Alessandra mi ha proposto un mese di lavoro alla Cantina di Monteforte ho detto subito sì», racconta. L'ha conosciuto lì Davide, quel ragazzo quarantenne che gli ha fatto un po' da fratello maggiore e di cui parla facendo brillare gli occhi. «Oggi sto bene, la guerra non ha fatto alcuna vittima tra i miei familiari ma è davvero difficile pensare e parlare di ciò che hanno vissuto tante altre persone, i miei connazionali, e anche a ciò che ho vissuto io», dice cedendo al pianto. «Dopo il 24 febbraio sento di aver perso il mio equilibrio: è molto difficile spiegare cosa senti quando la tua città è sotto attacco. Io ho ancora nelle orecchie il pianto disperato al telefono di Anastasia, una mia amica, scampata al bombardamento della sua casa solo perché con la famiglia si era chiusa in un rifugio».

Zhytomir, casa, è ormai a un passo: «Voglio tornare, perché l'esercito ucraino ha liberato molte città ed è bellissimo», dice tra le lacrime, «e non ho paura anche se rispetto all'estate oggi i missili cadono più spesso e i miei nonni mi dicono di essersi già preparati a giorni peggiori tra tagli all'acqua potabile, ai generi alimentari, ai collegamenti». Il souvenir che caricherà sul pullman oggi è un generatore: è il dono di Amici senza frontiere, innesco di un salvataggio che ha coinvolto i medici Serafino Sordato, Bruno Costa (neurochirurgia del Magalini di Villafranca), Geraldo Monteiro e Alessandra Biasin (Sacro Cuore Don Calabria di Negrar), Francesco Sala e Claudia Pasquali (neurochirurgia Polo Confortini), Antonio Nicolato e Michele Longhi (neuroradiochirurgia stereotassica), Marcello Boldrini (specialista in neurochirurgia e agopuntura), la fisioterapia del Fracastoro di San Bonifacio oltre al gruppo missionario, i gruppi Caritas e l'apostolato della preghiera tra Brognoligo e Costalunga. Per lui è un altro grazie: «Gli ucraini sanno che l'Europa li sostiene, che il 99% della popolazione è dalla nostra parte solo che fai fatica a percepirlo quando in ogni città del tuo Paese servono missili per la difesa aerea. Sai che ci sarà da lavorare moltissimo per ricostruire la nostra economia, le infrastrutture: abbiamo enormi problemi, li risolveremo».