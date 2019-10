Fattorie aperte a tutti La campagna si mostra

Per un giorno, i fienili saranno musei rurali, le stalle luoghi d’incontro, le corti teatri naturali, pollai e scuderie degli zoo dietro casa. Sono alcune delle proposte che 24 aziende agricole della provincia offriranno alle famiglie domani, in occasione dell’iniziativa «Fattorie didattiche aperte», promossa dalla Regione Veneto con il sostegno di Coldiretti. Un progetto che si inserisce nel percorso, avviato da molti imprenditori agricoli, che punta ad avvicinare la civiltà contadina ai centri urbani, e che sta portando già a diversi risultati: dall’aumento di giovani che decidono di lavorare in campagna all’incremento delle presenze negli agriturismi, preferiti spesso ad hotel e b&b. «Lo scopo di questo evento», sottolinea Chiara Recchia, responsabile di Donne Impresa Coldiretti Verona, «è quello di accogliere i consumatori, mostrando le capacità degli operatori didattici, spesso imprenditrici agricole, di sviluppare occasioni di coinvolgimento per un pubblico di ogni età, saldando in questo modo un’alleanza tra campagna e città». Giochi sull’aia, lezioni sensoriali e ricette per mini chef, pet therapy con gli animali domestici, il mondo delle api, adesione a concorsi e progetti scuola, sono alcune delle esperienze che si potranno vivere nelle aziende che si potranno visitare domani: Alle Quattro Stagioni di Verona, Campagna Grande di Pressana, Ca’ Rugate di Montecchia di Crosara, Al Molino di Dolcè, Corte Agricola Monrò di Verona, Corte Delle Giuggiole di Cologna Veneta, Corte Vittoria di Sommacampagna, Croce Del Gal di Verona, El Bacan di Sona, Fattoria Casa Mia di Pescantina, Fattoria Leso di Verona, Filo’ alle Risare di Garda, Il Campetto di Lazise, La Borina di San Bonifacio, La Vecchia Fattoria di Bonavicina, Macole Farm di Verona, Malga Vazzo di Velo Veronese, Redoro di Grezzana, San Gabriele di Isola della Scala, Sg. Ranch di Palù, Spigolo di Verona, Terre Di Sprea di Badia Calavena, Tre Rondini di Legnago, Villa Merighi di Sona. Una occasione per trasmettere alle famiglie i valori, le esperienze e i saperi della civiltà contadina. •

F.L.