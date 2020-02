E nell’Alta pianura veneta confermato Silvio Parise

Da traghettatore a timoniere col bis: la nuova assemblea del Consorzio di bonifica Alta pianura veneta, che ha sede a San Bonifacio, affida il secondo mandato consecutivo da presidente a Silvio Parise. Vicentino, 63 anni, imprenditore florovivaistico di Montecchio Maggiore che ha ricoperto anche il ruolo di consigliere comunale, Parise gravita sull'ente consortile dal 2010. Nel 2014, dopo l'improvvisa scomparsa del presidente Antonio Nani, aveva assunto la presidenza del Consorzio (che ha competenza su 63 comuni vicentini, 30 del veronese e 5 del padovano) nell'ultimo semestre prima del voto da cui era uscito con la nomina a presidente. Alessandro Lunardi, che era stato consigliere nel mandato precedente, è il nuovo vice presidente e il Consiglio di amministrazione si completa con Stefano Berton (pure consigliere uscente), Pierluigi Ponzio, Eugenio Gonzato (sindaco di Villaga in rappresentanza dei sindaci e con ruolo consultivo). Il Cda non è però completo perché si attende dalla Regione Veneto la nomina del proprio rappresentante con voto deliberativo. Nell'assemblea a venti siedono, come rappresentanti istituzionali, Alessio Albertini (sindaco di Belfiore, in rappresentanza della Provincia di Verona) e Roberto Costa (sindaco Monteforte d'Alpone, rappresentante dei comuni del distretto).

P.D.C.