È guarito, medico esce dalla sua mansarda

Paola Dalli Cani La sua sedia, nell’ambulatorio della medicina di gruppo a Caldiero, è rimasta vuota quaranta giorni, ma lunedì Vito Petrarota, il medico di medicina generale che il 21 marzo aveva raccontato la sua battaglia contro il Covid-19 da queste pagine, tornerà ad occuparla. «La ricomincio da qui la mia vita dopo il virus, un’esperienza che sicuramente mi ha cambiato anche se ancora non so come. Una cosa è certa», dice il medico cinquantenne, «non ho più paura di niente. Come tutti ho vissuto con zero rapporti con l’esterno, zero chiese, zero di tutto: non so se saremo tutti più uomini o più bestie ma una cosa la so e cioè che ora dobbiamo pensare ai ragazzi. Hanno lasciato un mondo che non ritroveranno e quando usciranno? Se vedi un pallone corri dietro a quello, non pensi alla mascherina: noi adulti siamo consapevoli, loro no. Allora, dico io, sfruttiamo quel che abbiamo, cioè la didattica digitale, e facciamo inserire nelle video lezioni anche un’ora a settimana con lo psicologo». Parla da medico, ma ancor più da padre, il dottor Petrarota, perchè Pietro, il figlio preadolescente, per più di un mese lo ha guardato dalla finestra, come la moglie Anna. Quaranta giorni «durissimi, affrontati da solo, perché sono un medico e mi sono curato da solo e con l’appoggio di tanti colleghi, con il peggio arrivato dopo aver raccontato la mia quarantena». È stata la sua professione, quella di medico, a fargli contrarre il virus: di mascherine Ffp3 ce n’era solo una in ambulatorio il giorno in cui, con una specializzanda al fianco, si trovò a visitare un paziente sintomatico. La passò alla collega e lui indossò una chirurgica: tutto è successo così. «Dopo il mio racconto sono stato letteralmente inondato da un mare di messaggi, addirittura di pazienti che erano in vacanza dall’altra parte del mondo come di colleghi che non sentivo da anni», racconta, «e mi ha aiutato moltissimo questa tifoseria, mi sono sentito meno solo. Il resto lo hanno fatto i miei colleghi della medicina di gruppo, la comunità di Colognola ai Colli, don Marco e la parrocchia di Monte: è stata un’esperienza durissima, dolorosissima, ma che dire? Ho scoperto anche papa Francesco». Ha dovuto attendere che passasse anche la Pasqua per sapere se davvero il virus lo aveva sconfitto e quando è arrivata la negatività non ha più capito niente: «Sono corso giù dalle scale della mia mansarda-prigione e ho stretto in un abbraccio infinito Anna e Pietro. Poi grigliatona con lui, anche se Pasquetta era già passata, e gli occhi di nuovo su un mondo che mi era stato strappato via». Il suo pensiero è ai suoi pazienti, che nei giorni «buoni», con il telelavoro, non ha mai abbandonato: a loro, e a tutti, il suo appello a «tenere duro! È difficile, ci vuole una forza di volontà non da poco, ma le misure prese sono giuste. Questo virus non va preso sotto gamba, c’è e dobbiamo essere rigorosi». •