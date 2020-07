dell’amministrazione di intitolare una strada al cofondatore ed ex segretario del Movimento sociale italiano

La decisione della giunta municipale di Zevio di intitolare una via a Giorno Almirante continua a far discutere. Da una parte la destra applaude, dall'altra il centrosinistra critica sdegnato, soprattutto perché il nome dell'ex segretario del Msi-Dn è stato preferito a quello di Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito comunista. La via in questione fa parte della nuova lottizzazione compresa tra il quartiere Kennedy, il tiro a segno e l'argine dell'Adige. Quasi irritata la reazione dell'ex consigliere comunale Antonio Composta (Sel): «Trovo allucinante intitolare una via a un ex dirigente del regime fascista e collaborazionista dei nazisti, fondatore nel dopoguerra del Movimento sociale italiano. Almirante non rinnegò mai la sua fede fascista, l'ostilità alla democrazia, l'ammirazione per Benito Mussolini. Intitolargli ora una via costituirebbe apologia del fascismo, ovvero esaltazione di quel regime, dei princìpi e delle figure che al fascismo hanno fatto riferimento. Non solo: costituirebbe un reato ai sensi della legge 645 del 1952: vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista e la sua apologia». «Trovo fuorviante e persino offensivo», prosegue Composta, «che Almirante sia stato messo in ballottaggio con Berlinguer, quasi fosse possibile confrontare i due personaggi vissuti con princìpi morali e ideologie agli antipodi: al fascista mai pentito Almirante, Berlinguer si è contrapposto rappresentando la tradizione comunista che, assieme alla cattolica e alla liberale, costruirono l'Italia dopo la guerra voluta dal fascismo e diedero vita alla Costituzione nata dal comune sentimento di ripudio del fascismo». A sostegno della sua tesi l'esponente di Sel ricorda l'atteggiamento di Liliana Segre quando la giunta comunale di Verona, dopo aver intitolato una via a Giorgio Almirante, decise di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita, sopravvissuta ai campi di sterminio di Hitler. «Verona», dichiarò in sostanza la Segre, «democraticamente faccia una scelta e decida ciò che vuole, ma non può fare due scelte antitetiche». Giorgia Vesentini, ex consigliera comunale di Zevio Bene comune, portacolori di più iniziative volte alla parità di genere, si dice «esterrefatta» di fronte alla decisione dell'amministrazione guidata dal sindaco Diego Ruzza. E RIMARCA: «Con tutte le personalità della cultura e della scienza che ci sono nella storia patria, con tutte le personalità femminili a cui non è mai stato reso il giusto onore - ad esempio le 21 madri costituenti che portarono le donne a votare per la prima volta - proprio a un politico divisivo come Almirante l'amministrazione Ruzza doveva intitolare una via?». I commenti sono approdati anche sui social. Su Facebook, Graziella, alludendo alla pandemia in atto, scrive che «non sarebbe il momento delle polemiche, anche se avercene di Almirante e Berlinguer». Poi aggiunge un suggerimento che potrebbe rappacificare gli animi: «Intitolando la via in questione a Ennio Morricone, Zevio guadagnerebbe titoli sui giornali nazionali per essere il primo a farlo». Risposta dell'assessore Michele Caneva, considerato la «mente» dell'intitolazione della nuova via all'ex segretario del Msi: «Sicuramente Morricone potrebbe essere il nome di una nuova strada». Alle polemiche dei giorni scorsi, all'Arena Caneva aveva dichiarato che a nome Berlinguer sarebbe stata intitolata una futura nuova via. Ha aggiunto che, pur essendo esponenti di fronti opposti, sia Almirante sia lo storico segretario del Pci erano «entrambi galantuomini della politica, uomini nel vero senso della parola». E aveva concluso ricordando quando nel 1984, senza contestazioni, Almirante si recò a far visita alla salma di Berlinguer, stroncato da ictus, e quattro anni dopo, quando a sua volta l'esponente del Msi-Dn cessò di vivere, ricevette identico omaggio dalle alte sfere comuniste.

Piero Taddei