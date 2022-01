«Criteri iniqui, esclusi i virtuosi Siamo pronti a tornare a Roma»

Sperequazione oggettiva: da destra, da sinistra o dal punto di vista dei sindaci la partita dei fondi per la rigenerazione urbana si chiude in questa definizione che lascia pure tutti perplessi visto che di fatto è l’esordio del Piano nazionale di ripresa e resilienza in cui quelle risorse sono confluite. «Ben venga la ripartizione tra 60% nazionale e 40% al Sud ma applicando l’indice di vulnerabilità di fatto si escludono i Comuni virtuosi. Lo dimostra la graduatoria: il 93% degli esclusi sono Comuni del Nord. Torneremo a Roma», annuncia Giovanni Dal Cero, sindaco di Castelnuovo del Garda nel direttivo regionale dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci). Ieri, come conferma anche Manuel Scalzotto, sindaco di Cologna Veneta che è anche presidente della Provincia e siede pure nel direttivo in Anci Veneto, ha passato ore di fuoco in videoconferenza coi «suoi» sindaci, furibondi, e al tempo stesso collegato con l’Anci per imminenti iniziative. «Vanno informati i cittadini, e quindi grazie per il vostro servizio», prosegue Dal Cero, «e vanno coinvolti tutti i parlamentari veneti per chiedere spiegazioni e spingerli a varare iniziative che modifichino questo stato di cose: servono criteri meno iniqui ed il rifinanziamento del bando. Ci ritroveremo lo stesso problema coi 300 miseri milioni di euro, quando sarebbero stati pochi anche il triplo, messi a disposizione per i Comuni sotto i 15mila abitanti». «Sono coi sindaci», esordisce Alessia Rotta, deputata Pd e presidente della Commissione Ambiente della Camera, «perché il dissesto di un Comune non può diventare un criterio meritocratico e questa graduatoria è figlia di questa logica. L’altro problema è che questo bando gravita sul ministero dell’Interno e non, come gli altri, sul ministero della Mobilità sostenibile. In audizione ho chiesto si mettesse ordine perché troppe misure e troppe competenze rischiano di far disperdere risorse e alimentare sperequazioni tra chi prenderà anche due volte. Ho fatto pressione sui senatori del Pd perché al bando venissero aggiunte risorse ma non ne sono state trovate». Pronto ad una doppia azione è, invece, Roberto Turri, ex sindaco di Roncà per un decennio e deputato della Lega: «Il 10 gennaio, alla ripresa dell’attività parlamentare, depositerò un’interrogazione e proporrò una mozione da condividere con tutta la maggioranza e da discutere in aula. I criteri oggi in discussione avvantaggiano il Sud Italia: furono previsti col Governo Conte II e poco avevamo potuto fare. E ora preoccupa anche se e come verranno spesi». •. P.D.C.