Covid, Consiglio su 800 metri quadri

Entrerà nella storia di Colognola, l’ultima seduta del Consiglio comunale convocato in uno spazio ampissimo, al Palasport, ben 800 metri quadri, per garantire ad amministratori e pubblico, tutti con guanti e mascherina, la distanza di sicurezza imposta dall’emergenza Covid, come ha spiegato il sindaco Claudio Carcereri de Prati. Posizionati su banchi singoli, a semicerchio, di fronte a cinque persone del pubblico sparse sugli spalti, gli amministratori hanno approvato il conto consuntivo 2019 con l’astensione della minoranza. L’assessore ai tributi Davide Dugatto ha spiegato che «il consuntivo conferma un buon equilibrio di bilancio e un basso indebitamento del Comune, tra i più virtuosi del Veneto. Il risultato di amministrazione è di 1.944.192 euro, di cui 847.058 di fondi vincolati e 475.353 accantonati. Sono destinati ad investimenti 117.118 euro per spesa in conto capitale e altri 504.663 di fondi liberi». L’assessore ha proseguito: «Non sono stati diminuiti né soppressi servizi e c’è stato un recupero di evasione di IMU per 65.013 euro, TASI per 25 mila e TARI per 22.500». Il capogruppo di minoranza Antonio Zambaldo ha detto: «Data l’emergenza in cui ci troviamo, lasceremo da parte logiche di parte, ma rileviamo un avanzo di quasi 2 milioni che indicano il rinvio della realizzazione di opere importanti con ricadute negative sulla popolazione e scarsa rispondenza con gli impegni assunti in sede di previsione». Zambaldo ha chiesto «azioni più incisive e l’adozione del bilancio sociale, per riaffermare il ruolo delle amministrazioni nella società». L’assessore ai lavori pubblici Andrea Nogara ha annunciato «l’investimento di circa 110 mila euro di avanzo in opere pubbliche, andando cauti poiché non sappiamo quanto incasseremo di oneri di urbanizzazione. A un contributo di 70 mila euro, ne aggiungiamo 30 mila, dall’avanzo, per opere di efficientamento energetico a San Vittore e, ai 16 mila per la messa in sicurezza delle scuole medie, ne aggiungiamo 4 mila. Ne impieghiamo altri 30 per finire i lavori esterni della barchessa est di Villa Aquadevita e, con contributo di 40 mila euro dalla Provincia sarà sistemato l’incrocio fra le vie 4 Novembre e del Capitel: a ciò il Comune aggiungerà altri 44 mila». Minoranza contraria su alcuni piani: «Vi sono investimenti che si potrebbero rimandare, come quello della barchessa: sottraggono 110 mila euro che dovrebbero essere tenuti a bilancio, vista l’epoca di emergenze, e destinati a popolazione e imprese». L’assessore Nogara ha risposto: «Adoperiamo solo un terzo dell’avanzo. Ma l’economia ripartirà solo con le opere pubbliche che danno lavoro alla gente». •

Monica Rama