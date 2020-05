Composit fa quaranta Compleanno speciale

Compleanno a cifra tonda per l’azienda di stampa digitale di San Martino Buon Albergo. È forse il gol più bello mai segnato da Alessandro Cherobin fuori dal campo di gioco. A fianco del figlio Michele, l’ex calciatore e allenatore a livello dilettantistico nel maggio 2020 festeggia le quaranta primavere della Composit, azienda veronese che opera nel settore della stampa e della grafica, da lui fondata nel 1980. L’energia di Sandro, negli anni, è rimasta del tutto invariata rispetto a quel giorno di maggio di quattro decenni fa in cui ha deciso di mettersi in proprio. «Siamo partiti dalla fotocomposizione, abbiamo attraversato i grandi cambiamenti del settore della stampa restando al passo dell’evoluzione dell’arte grafica, spesso anche anticipandola. Nel nostro piccolo siamo diventati una realtà consolidata del settore nel panorama locale. È una soddisfazione poterla condividere con chi ci ha seguito per tutto questo tempo». Le statistiche a livello nazionale dicono che in Italia la vita media di una società si attesta intorno ai dodici anni. Le cosiddette ditte individuali sembrano soffrire ancor di più le involuzioni dell’economia. «Non è facile fare impresa oggigiorno» sottolinea Michele Cherobin, direttore commerciale, «quindi aver raggiunto un traguardo del genere non può che renderci ancor più felici. Siamo nati come azienda familiare che, per restare sul mercato, ha costantemente rinnovato la propria offerta. Con gli anni siamo cresciuti a piccoli passi, calibrando gli investimenti. Nel nostro comparto non ci si può fermare». Operativi anche durante il lockdown? «Alcuni esercizi commerciali ci hanno chiesto una mano per individuare soluzioni grafiche per la notifica al pubblico e allo staff delle norme per contenere la diffusione del Covid-19. Per paradosso si riparte dal coronavirus». Nata in centro di Verona, nel 2003 la sede dell’azienda si è trasferita in nuovi locali a San Martino Buon Albergo, più idonei in termini di spazio. «Il pallone è la passione di famiglia. Ne siamo coinvolti tutti, a vario titolo, individualmente» chiosa “Sandro” Cherobin. «In questi quarant’anni è in realtà grazie alla Composit che siamo riusciti a segnare la rete più importante, anche perché l’abbiamo realizzata insieme». •