Cinque serate con negozi aperti Torna la movida

Cinque giovedì sera in centro per riaccendere, con la musica dal vivo, i negozi ed i locali di San Bonifacio. Da stasera e per tutto il mese di luglio, dalle 19 alle 24 negozi aperti con proposte enogastronomiche, sfilate di moda, stand a tema ed una ricca caccia al tesoro accompagnano il jazz ed il rock suonato dal vivo in piazzetta Priori ed in via Vittorio Veneto. Lo scorso anno l'idea di protrarre l’apertura dei negozi per un giorno la settimana abbinandola agli appuntamenti con la musica dal vivo, ai plateatici estesi, venne proposta come tentativo per rivitalizzare il centro dopo i mesi di chiusura imposti dal lockdown: «Fu un test che, alla fine, riscosse un notevole gradimento da parte degli esercenti. Più di qualcuno, infatti», spiega Giovanni Fontana, manager del Distretto urbano del commercio-Polo commerciale Est veronese, «ha effettivamente guadagnato dei clienti a partire da serate in cui, magari, nei negozi ci si è entrati per curiosare o per partecipare alla caccia al tesoro. La richiesta di riproporre l’iniziativa è venuta così proprio dal mondo del commercio e dell’artigianato, e non solo la confermiamo per tutto il mese di luglio: siamo orientati a farne l’appuntamento fisso di ogni estate perché questo è un modo concreto per fare sistema mettendo al centro le attività locali». Si spiega così l’adesione piena da parte di Confcommercio e Confartigianato che, col Comune, stasera danno il via all’iniziativa sul quadrilatero chiuso tra corso Venezia, corso Italia e le due piazze musicali e che proprio stasera propone la prima delle due date con la caccia al tesoro serale. Basta solo entrare in un negozio per avere la mappa delle attività del centro che aderiscono ed il vademecum: poi, attraverso un itinerario in 18 tappe (cioè 18 negozi) chi partecipa dovrà scovare l’intruso inserito nella vetrina del negozi o al loro interno. Per i primi dieci che al negozio indicato nel modulo ricevuto all’inizio del percorso consegneranno il vademecum completo e corretto c’è in premio una shopper contenente gadget, omaggi, buoni sconto e promozioni messi a disposizione dalle attività aderenti. Si replica anche il 29 luglio mentre giovedì prossimo sarà la moda a trasformare le strade in passerella. L’altra calamita attira pubblico sarà nelle stesse serate la musica dal vivo: ad aprire la rassegna che regala piazzetta Priori al jazz e via Vittorio Veneto al rock saranno stasera The old peppers jass band (piazzetta) mentre in via Vittorio Veneto suona Pot still trio. Ogni giovedì, dunque, doppia proposta su sette note e la settimana prossima saranno protagonisti Avangarda quartet (piazzetta Priori) e Be Folk (via Veneto), il 15 luglio invece in piazzetta c’è l’Orchestrina vertical mentre in via Veneto tornano i Falc. Per il 22 luglio la serata concede il palco a Paris jazz in piazzetta e a Splintera & The Ovest in via Veneto. Per l’ultima serata del mese, quella del 29 luglio, abbinata Stanthony e Da Quagga in piazzetta con Rock is woman protagonista invece in via Veneto. •.